فنان بريطاني يأمل بجمع 30 مليون دولار لأعمال الخير

المصدر: دبي - رويترز

يأمل الفنان البريطاني ساشا جفري المقيم في الإمارات بجمع أكثر من 30 مليون دولار للمؤسسات الخيرية التي تساعد الأطفال برسم أكبر لوحة قماشية في العالم وبيعها في مزاد مقسمة إلى 60 جزءاً.

وعندما تكتمل لوحة «رحلة الإنسانية» ستكون مساحتها أقل قليلاً من 2000 متر مربع، لتباع بعد ذلك لمصلحة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، ومؤسسة غلوبال جفت، ومؤسسة دبي العطاء، في نموذج للابتكار في طرق وأساليب جمع التبرعات خلال جائحة «كوفيد-19». وسيضع جفري مساهمات من أطفال حول العالم في اللوحة التي يرسمها في قاعة بمنتجع أتلانتس في دبي، والموضوعان الرئيسان للوحة الضخمة هما التواصل والانعزال.

وقال جفري: «ليس لدى الأطفال أدوات للتعامل مع ما يمرون به الآن. أردت أن أوجه دعوة لأطفال العالم لمنحهم بالأساس فرصة للتعبير عن مشاعرهم». وأمضى الفنان ستة أشهر في العمل استخدم خلالها 1200 غالون من الطلاء ونحو 1000 فرشاة، وستعرض اللوحة في مواقع عدة بالإمارات.

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