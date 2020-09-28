القرية العالمية في قائمة الوجهات العالمية المفضلة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حلّت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوّق والترفيه في المنطقة، ضمن قائمة «أفضل الوجهات الترفيهية والسياحية على مستوى العالم»، بحسب تصويت مستخدمي موقع «تريب أدفايزر»، الموقع الرائد عالمياً في قطاع السفر، لتفوز بجائزة «اختيار المسافرين»، التي تعد إحدى أكثر الجوائز المرموقة التي يمنحها الموقع إلى نخبة الوجهات الرائدة في قطاع الترفيه بناءً على التقييم الذي يمنحه مستخدمو الموقع طوال السنة.

واختار الموقع القرية العالمية في تصنيف هذا العام لما تقدمه من تجارب وفعاليات ترفيهية وثقافية أثرت تجارب روّادها من المقيمين والسيّاح من حول العالم، لتفوز الوجهة بهذه الجائزة، بعد حصولها على شهادة التميّز للعام السادس على التوالي.

وقال الرئيس التنفيذي للقرية العالمية، بدر أنوهي: «يستخدم الملايين من الناس حول العالم السفر كوسيلة للتفاعل مع الثقافات المختلفة والتقارب مع الشعوب من شتّى أنحاء العالم. ونسعى من خلال القرية العالمية إلى تأصيل التقارب بين الثقافات والتعايش مع مختلف الشعوب كأساس لكل ما نقدمه».

وأضاف «تزخر مواسمنا بالتجارب الثقافية والترفيهية التي نقدمها للملايين من الضيوف للاستمتاع بالتسوق، وتذوق ألذ المأكولات، ومشاهدة أروع العروض، وقضاء أروع الأوقات العائلية. ومن هذا المنطلق نحن سعداء بحصولنا على هذا التقدير من قبل مستخدمي موقع تريب أدفايزر، لما في ذلك من دلالة على نجاحنا بتوصيل رسالة القرية العالمية لضيوفنا من المقيمين وحتى السيّاح، ووضع القرية العالمية جنباً إلى جنب لأكبر الوجهات والحدائق الترفيهية في العالم».

وتابع «فخورون بالدور الحيوي الذي تلعبه القرية العالمية في تحريك النشاط السياحي في دبي، ونحن على التزامنا بتقديم الأفضل في موسمنا الـ25، وحتى على المدى البعيد في جميع المواسم المقبلة».

وتستعد القرية العالمية حالياً لإطلاق موسمها الجديد في 25 أكتوبر المقبل، والذي تحتفل فيه بيوبيلها الفضي، بالتزامن مع اتخاذ العديد من التدابير الاحترازية الموافقة مع المعايير الصحية المحلية والعالمية للحفاظ على أكبر قدر من الراحة والسلامة لضيوفها. وأدت الجهود التي بذلتها الوجهة في هذا الإطار، للحصول على ختم «دبي الضمانة»، والذي يمنح بالتعاون بين دائرة السياحة والتسويق التجاري واقتصادية دبي وبلدية دبي، تتويجاً للجهود التي يبذلها قطاع الترفيه والتجزئة للحفاظ على سلامة الضيوف والشركاء.

ومن ضمن الوجهات والحدائق الترفيهية التي حصدت الجائزة لعام 2020 إلى جانب القرية العالمية كل من «ماجيك كينجدوم» و«يونيفيرسال آيلاندز أوف أدفينشار» و«ديزني آنيمال كينجدوم» في أورلاندو، إضافةً إلى «يوروبا بارك» في ألمانيا و«يونيفيرسال ستوديوز» في سنغافورة.

شهادة التميز

يُعد «تريب أدفايزر» أكبر موقع إلكتروني للسفر والسياحة في العالم مع أكثر من 400 مليون مستخدم في كل شهر، ويغطي أكثر من سبعة ملايين وجهة سياحية حول العالم. وتعد جائزة «اختيار المسافرين» واحدة من أكثر الجوائز المرموقة التي يمنحها الموقع بناءً على التقييم الذي يمنحه مستخدمو الموقع للملايين من الوجهات حول العالم، إلى جانب شهادة التميز التي تُمنح للوجهات المتفوقة في قطاعها، والتي تحصل على تقييم إيجابي مستمر من قِبل مستخدمي الموقع.

الجائزة تأتي لما تقدمه الوجهة من فعاليات تثري تجارب روّادها من المقيمين والسيّاح.

اليوبيل الفضي سيحفل بالكثير من الفعاليات.. وسط اتخاذ العديد من التدابير الاحترازية.

25

أكتوبر المقبل ينطلق الموسم الجديد للقرية العالمية.

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