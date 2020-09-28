وفاة الممثلة اليابانية يوكو تاكيوتشي

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

توفيت الممثلة اليابانية يوكو تاكيوتشي في ما يبدو أنه حادث انتحار في منزلها في طوكيو، حسبما أفادت مصادر مطلعة أمس.

ونقلت وكالة «كيودو» اليابانية عن المصادر القول إن تاكيوتشي (40 عاماً) نُقلت إلى المستشفى في ساعة مبكرة من صباح أمس، حيث تأكدت وفاتها. ولم يعثر على مذكرة انتحار.

حصلت تاكيوتشي على عدد من الجوائز السينمائية في اليابان، من بينها جائزة الأكاديمية اليابانية للأفلام عن الأداء المتميز كممثلة. وكانت من بين الفائزين لمدة ثلاثة أعوام متتالية من عام 2004، وفقاً لموقعها الرسمي على الإنترنت.

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