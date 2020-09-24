حلا شيحة ومعز مسعود.. حكاية جديدة تطارد الداعية «المودرن»

المصدر: نجلاء سليم-القاهرة

مفاجأة لكثيرين شكّلها خبر ارتباط الفنانة حلا شيحة رسمياً بالداعية معز مسعود، الذي كان متزوجاً بالفنانة شيري عادل، وانفصلا العام الماضي.

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي، أخيراً، بخبر الارتباط، نقلاً عن بعض المواقع الإعلامية المصرية، ولم ينفِ حلا أو معز الخبر، رغم انتشاره بقوة على كل المنصات، ومصاحبة الخبر بتعليقات ساخرة و«هاشتاغ» على موقع «تويتر» أيضاً يحمل انتقادات للداعية، إذ رأى البعض أنه يحب الارتباط بالنجمات الشهيرات، وصاحب زيجات قصيرة جداً.

واستندت الأخبار المتداولة بشأن ارتباط حلا شيحة بمعز مسعود إلى وقائع عدة، أهمها وجود الثنائي بشكل مكثف سوياً، كما أن معز شوهد وهو يحضر معها تصوير بعض الأعمال الفنية، ومنها ما كان خارج مصر في الفترة الأخيرة.

ودلل آخرون على قصة حب حلا ومعز بعد متابعة منشوراتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما «إنستغرام»، إذ نشر معز، أخيراً، صورة له وهو يعزف الغيتار، وكان جالساً على أحد الأرصفة بالشارع، وعلق على الصورة بالإنجليزية: «شكراً جزيلاً للإنسان الرائع الذي استحوذ على هذه اللحظة الصعبة.. أنت تعرف من أنت»، لترد الفنانة حلا: «معز.. من التقطت هذه الصورة؟»، ورغم تجاهل معز لجميع التعليقات، إلا أنه رد على حلا فقط، وقال لها هذا الشخص رجل مميز جداً.

وترددت أنباء أن قصة الحب بين حلا ومعز وقعت خلال الأشهر القليلة الماضية، وبالتحديد عقب طلاق حلا ورجوعها للحياة الفنية مرة أخرى، واستئناف نشاطها الفني وظهورها المجتمعي.

يشار إلى أن معز مسعود تزوج ثلاث مرات، الأولى والدة أطفاله واسمها سارة، ثم ارتبط بالبلوغر السياحية بسنت نورالدين، ودام الزواج نحو 180 يوماً فقط، وبعدها دخل مجال الإنتاج الفني وتعرف إلى الفنانة شيري عادل وتزوجها أثناء تصوير مسلسل من إنتاجه شاركت في بطولته، بعنوان «السهام المارقة»، وتم إعلان الزواج عبر منشور يخص العمل وتطوراته، وجاء خبر الزواج متضمناً البيان الصحافي عن «السهام المارقة»، ولم ينظم عرس أو مراسم للزواج الذي استمر قرابة عام ونصف العام، وكان سبباً في الهجوم على الداعية الإسلامي الذي وصفه البعض بأنه «مودرن»، ويحب الزواج من الفنانات رغم أنهن من دون حجاب، ومخالفات لوجهة نظر يعتنقها كثيرون من الدعاة في الغالب، وتم الطلاق بين شيري ومعز بعد 18 شهراً فقط، بعد الكثير من اللغط والشائعات.

«خيانة عهد»

آخر أعمال الفنانة حلا شيحة كان خلال شهر رمضان الماضي في مسلسل «خيانة عهد»، من بطولة النجمة يسرا، وجومانة مراد، وبيومي فؤاد، وعبير صبري، وهنادي مهنى، وخالد سرحان، وسلوي عثمان وآخرين. كما تشارك مع الفنان تامر حسني في بطولة فيلم «إلا أنا»، وهو أول عودة سينمائية لها بعد خلعها الحجاب، ويشارك في بطولته سوسن بدر وماجد الكدواني.

منتقدون على مواقع التواصل للداعية: صاحب زيجات قصيرة جداً.

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