بالفيديو.. "سفاري دبي بارك" تفتح أبوابها أمام الزوار 5 أكتوبر المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت بلدية دبي، أن "سفاري دبي بارك" تستعد لاستقبال زوارها بدءً من الخامس من أكتوبر المقبل.

جاء ذلك بعد الانتهاء من عمليات التطوير الشاملة التي خضعت لها العديد من المرافق الداخلية للوجهة المتميزة التي تُعد من نقاط الجذب السياحية والترفيهية المهمة في دبي، بما تقدمه للزائرين على مساحة كبيرة، تصل إلى 119 هكتاراً، من فرص للاستمتاع بأفضل الأوقات بين مظاهر الحياة البرية من مختلف البيئات العالمية، وما توفره من تجارب تفاعلية ومجموعة واسعة من البرامج الترفيهية والتعليمية، إضافة إلى فعاليات جديدة تم تصميها لتتناسب مع مختلف الأعمار .

وتأتي هذه الخطوة في إطار مواصلة دبي تطوير بنيتها التحتية بأسلوب يخدم المجتمع ويحقق له السعادة ويضمن لأفراده أفضل الخيارات الترفيهية بمجموعة متنوعة من الخدمات والمرافق التي تلبي احتياجات المواطن والمقيم والزائر على حد سواء، وتلاقي تطلعات الجميع بأسلوب يؤكد مكانة دبي كمدينة عالمية وكإحدى الوجهات السياحية المفضلة للسياحة الداخلية أو الخارجية.

وقد أدخلت "بلدية دبي" العديد من الإضافات التي تهدف بالدرجة الأولى لتحقيق راحة الزوار منذ دخولهم إلى الحديقة وحتى انتهاء برنامجهم اليومي، بما في ذلك تسهيل وصولهم إلى مختلف مواقع الحديقة، والاستمتاع بخدماتها ومعالمها. كما تم تطوير مسارات السير الخاصة بالزوار داخل الحديقة حتى يتمكنوا من استكشاف كافة مناطقها بكل سهولة ويسر، بالإضافة إلى ما تقدمه "سفاري دبي بارك" من خدمات ومرافق تناسب الجميع، وتراعي بشكل خاص أصحاب الهمم.

ومن أجل تجربة متكاملة تضمن توفير كافة متطلبات الزائر، توفر الحديقة مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي العالمية والمحلية، ومحلات لبيع الهدايا التذكارية، وأماكن مخصصة لاستقبال طلبة المدارس، إضافة إلى خدمة القطارات والسيارات الكهربائية، والدراجات الهوائية والمركبات الصديقة للبيئة من أجل تنقل سهل وآمن بين أرجاء الحديقة التي توفر أيضاً لزوارها خدمة الإنترنت اللاسلكية المجانية في كافة أركانها.

"سفاري دبي بارك" تفتح أبوابها أمام الزوار 5 أكتوبر 2020، لتمثل إضافة نوعية لمواقع الجذب السياحي في #دبي وتقدم تجربة متميزة بعد الانتهاء من عمليات تطوير شاملة لمختلف مرافقها. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/DDLFWyzDqv — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) September 21, 2020

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