موسيقي إيرلندي يطلق 3 أغنيات تنتقد الحجر المنزلي

المصدر: لندن ■أ.ف.ب

يستعد الموسيقي الإيرلندي الشمالي، فان موريسون، لإصدار ثلاث أغنيات، ينتقد فيها الحجر المنزلي الذي فُرِض في ذروة الموجة الأولى من جائحة «كوفيد-19»، معتبراً أنه منافٍ للحرية، على ما أعلن، الجمعة، عبر موقعه الإلكتروني.

واتهم صاحب أغنيتي «غلوريا» و«براون آيد غيرل»، العلماء بأنهم «يخترعون حقائق ملتوية»، لتبرير فرض «عبودية» على الناس، بحسب فقرات من أغنياته الثلاث أوردتها وسائل إعلام بريطانية.

واعتبر موريسون (75 عاماً)، في إحدى الأغنيات، أن «الوضع الطبيعي الجديد ليس طبيعياً»، وأضاف: «لقد ولدنا لنكون أحراراً».

وفي «نو مور لوكداون» (لا حجرَ بعد الآن)، غنّى موريسون «لا تجاوز للحدود بعد اليوم من الحكومة، و«لا طغاة فاشيين بعد اليوم يعكرون سلامنا». ومن المتوقع أن تصدر الأغنية الأولى، على أن تليها الأخريان، بفارق أسبوعين بين الواحدة والأخرى.

وقال موريسون، في بيان نشر على موقعه «إنها مسألة حرية اختيار، وأعتقد أن الناس يجب أن يحظوا بحق التفكير بأنفسهم». وجدد موريسون دعوته إلى فتح صالات الحفلات الموسيقية، بطاقتها الاستيعابية الكاملة. وأعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، صباح أمس، أن فرض حجر جديد في بريطانيا سيكون «خط الدفاع الأخير»، إذ تفضل الحكومة اعتماد الحجر المحلي في مناطق معينة. وتُعتبر بريطانيا الدولة الأوروبية الأكثر تضرراً من الجائحة، مع بلوغ عدد الوفيات فيها 41 ألفاً، وتشهد حالياً تزايداً متسارعاً لعدد الإصابات.

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