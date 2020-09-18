وزير الصحة الأردني : إصابة كلب بـ "كورونا".. وتخصيص منطقة لعزل الحيوانات

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

كشف وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، اليوم، عن إصابة كلب بفيروس كورونا، بلواء الرمثا في محافظة إربد، في حادثة تعد الأولى من نوعها. بعد ظهور نتيجة عينة فحص فيروس كورونا المستجد “إيجابية” له.

وأوضح الوزير أنه “يتم حالياً البحث عن مكان مناسب لعزل الكلب المصاب وإيوائه، والتقصي عن مصدر الإصابة وفحص مالك الكلب واتباع البروتوكول الطبي المعتمد”.

وأكّد جابر أن إصابة الكلب تعتبر “من الحالات النادرة ونسبة إصابة الإنسان من الحيوان قليلة ولكنها ممكنة”.

وكانت مصادر قد ذكرت أن صاحب الكلب من جنسية آسيوية وأراد تسفيره للخارج، وقام بإجراء فحص له في أحد المختبرات الخاصة ليتبين إصابته بالفيروس.

و"أنه تم عزل الكلب وصاحبه في منزله، وأن الكلب لم يخالط أي شخص لبقائه في المنزل".

ولاحقاً أعلنت الأردن تخصيص منطقة حرجية لعزل الحيوانات المصابة بفيروس كورونا بعد واقعة اصابة الكلب "تتوفر فيها معايير الرفق بالحيوان والحفاظ على سلامته" وفق قوانين وقواعد الرفق بالحيوان المتسقة مع قوانين المنظمات والجمعيات التي تعنى بذلك.

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