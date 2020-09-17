حسين الجسمي يحصد محبة ملايين العرب «بالبنط العريض»

المصدر: حياة الحرزي - دبي

بعد تجربة متعبة عاشها الفنان الإمارتي حسين الجسمي أخيراً مع حملة تنمر شرسة طالته، يعيش النجم الإماراتي هذه الفترة لحظة نجاح استثناية تضاف إلى تألقه المستمر، ومسيرته الفنية النجاحة، حيث تخطت أغنيته الجديدة «بالبنط العريض» حاجز 106 ملايين مشاهدة، ونالت الكثير من الإشادات، بعد نحو شهر من طرحها على موقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب»، وهي للشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، وألحان الجسمي.

تفاعل «استثنائي»

لا شك أن فرحة الجسمي واحتفاء الجمهور العربي بنجاح «بالبنط العريض»، قد دفعا مؤلفها إلى الاحتفاء بالأغنية الصيفية الجديدة، إذ كتب على صفحته الرسمية على «تويتر» معلقاً «كرم ربنا كبير ألف حمد وألف شكر.. في تلات أسابيع وكام يوم 100 مليون مشاهدة»، ليقوم بعدها بإعادة نشر الفيديو الذي تم تداوله بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمغني المصري تامر حسين، الذي ظهر فيه النجم متمايلاً على نغمات أغنية الجسمي، بعد أن تم التقاطه بطريقة عفوية داخل أحمد المطاعم، حيث كتب قائلاً «الروح الحلوة»، في إشارة لاحتفائه بأغنية النجم الإماراتي حسين الجسمي، التي تنافس أغنيته الأخيرة «اختراع» مع محمود العسيلي.

من جهته، لم يفوّت الجسمي مقطع الفيديو العفوي، معلقاً عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «ربنا يسعدكم أكثر وأكثر، وألف مبروك العمل الجديد يا صديقي العزيز تامر حسني»، فيما رد عليه تامر حسني قائلاً: «الله يبارك فيك حبيب قلبي ويسعد كل أيامك، مليون مبروك ليك انت والشاعر الكبير أيمن بهجت والموزع الرائع توما، على أحلى طبطبة».

دعم غير مسبوق للنجوم

نجوم الفن في مصر، تفاعلوا بشكل ملموس مع أغنية الجسمي الجديدة، في تجسيد واضح للمكانة المرموقة التي يحتلها الفنان في الأوساط الفنية المصرية، والمحبة التي يتمتع بها النجم الإماراتي في قلوب الجميع، حيث بادرت النجمة المصرية سوسن بدر إلى نشر مقطع مصور لها وهي تستمع إلى الأغنية الجديدة في كواليس مسلسلها الجديد «خيط حرير»، الذي ظهرت خلال تصويره مندمجة مع الأغنية، رغم انشغالها بمراجعة سيناريو العمل، معلقة بالقول «حبيتها قوي».

وقامت الممثلة المصرية رانيا يوسف بنشر مقطع مصور من أغنية الجسمي الجديدة، محققة عبر صفحتها الرسمية على «تويتر» أكثر من 324 ألف متابعة على صفحتها، فيما اختارت النجمة نيللي كريم التصريح مباشرة بالقول «حسين الجسمي عامل لنا حالة كهرباء دايماً بصوتك»، في الوقت الذي تداول فيه رواد مواقع التواصل مقطعاً مصوراً للنجم المصري الشاب أمير كرارة، أثناء رقصه في زفاف شقيقته على أغنية «بالبنط العريض»، التي بدا فيها النجم المصري منسجماً مع الأجواء مندمجاً في اللحظة مع مقطع «لقيت الطبطبة».

وتابع جمهور الـ«إنستغرام» فيفي عبده في مقطع مصور لها على أحد الشواطئ في الساحل الشمالي متمايلة على أنغام الأغنية الجديدة، التي جذبت بها كالعادة اهتمام متابعيها بعدد مشاهدات تجاوز 637 ألف مشاهدة، فقط خلال اليومين الماضيين، في الوقت الذي ظلت فيه الأغنية الجديدة للجسمي «القاسم المشترك» الأبرز لحفل خطوبة الفنان أمير شاهين، الذي أقيم أواخر الأسبوع الماضي بحضور عدد من النجوم والمشاهير، حيث نشرت النجمة المصرية، هالة صدقي، مقاطع مصورة من الحفل، وصورة سابقة لها مع حسين الجسمي احتفاء بصداقتهما.

«صديق الجميع»

وفي تصريحات تلفزيونية، تناول الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، تجربة النجم الإماراتي حسين الجسمي، الذي اعتبره محظوظاً بمحبة واحترام الجميع. قائلاً إن الجمهور المصري وصل في محبته للجسمي لدرجة لا يشعر فيها بأنه غريب عنه، نظراً لمشاركة الفنان كل اللحظات والمناسبات المهمة التي عايشها الشعب المصري في السنوات الأخيرة الماضية، مؤكداً أنه بعد تقديم الجسمي لأغنيته الشهيرة في مسلسل «أهل كايرو»، أصبح الفنان جزءاً لا يتجزأ من وجدان الجمهور، وواحداً من أهم نجوم الفن في مصر والعالم العربي.

وقال قمر إن أغنية «بالبنط العريض»، تسجل اليوم التعاون رقم 15 الذي يجمعه بالنجم الإماراتي حسين الجسمي منذ انطلاق مشوره الفني، لافتاً إلى أن معظم الأغنيات التي تعاونا فيها حققت نجاحاً كبيراً، وتنوعت بين أغنيات وطنية وشعبية ودينية ورومانسية، وكان أبرزها (بشرة خير، 6 الصبح، بحبك وحشتيني، أهل كايرو)، وغيرها، قائلاً إن الناس كانت تنتظر «الطبطبة» بعد فترة الحظر التي عاشوها بسبب تداعيات فيروس «كورونا»، موضحاً أنه كان يتوقع أن تحقق الأغنية النجاح، ولكن ليس بهذا القدر، معترفاً بأنه لم يقصد اختيار الكلمة، ولكن اللحن الذي قدمه الجسمي ساعده على ذكر هذه المفردة.

• الجسمي أصبح جزءاً لا يتجزأ من وجدان الجمهور وواحداً من أهم نجوم الفن في مصر والعالم العربي.

• أيمن بهجت قمر: «لقيت الطبطبة» ظهرت بعد فترة الحظر الصعبة بسبب تداعيات فيروس «كورونا».

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