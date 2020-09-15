«حكايتي» يرصد حياة وتجارب شخصيات شهيرة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

في جولة إعلامية تعرّف بالإبداع وأهله، تبثّ قناة الشارقة برنامجها الحواري الترفيهي الجديد «حكايتي»، الذي يسلّط الضوء على قصص وتجارب شخصيات شهيرة في مجالات الفنّ والإعلام والثقافة والرياضة وغيرها، ويستعرض جوانب من حياتهم العملية واليومية، حيث سيكون الجمهور على موعد مع أولى الحلقات اليوم عند الساعة 10 مساءً.

يستضيف البرنامج نخبة من الشخصيات المؤثرة، منهم المعلق الرياضي الشهير عدنان حمد، كما سيتعرّف المشاهدون على سيرة حياة الفنان الإماراتي فايز السعيد، في الوقت ذاته سيكون جمهور الرياضة على موعد مع سلطان بن محمد بن الشيخ مجرن، رئيس ومؤسس سماي للاستكشاف، كما يحل على البرنامج الشاعر الإماراتي علي الخوار الملقب بشاعر الوطن.

وقال حسن يعقوب المنصوري: «هناك حكايات شكّلت الملامح الحقيقية لمنجزات هذه الشخصيات المعروفة، لذا خصصنا هذا البرنامج لنقف على أول خطوة في حياة هذه النماذج الاستثنائية، ونخوض معها رحلة شيّقة، نتعرف من خلالها إلى جوانب خفيّة وخصوصية فريدة تعكس الجانب الآخر من هذه الشخصيات، التي نعتزّ بمنجزاتها وما حققته».

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