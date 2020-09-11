«تي في 5 موند» رد «بالفرنسية» على «نتفليكس»

المصدر: باريس - أ.ف.ب

أطلقت شبكة «تي في 5 موند» الفرنكوفونية العالمية منصتها العالمية المجانية للفيديو حسب الطلب، وهي بمثابة رد «بالفرنسية» على المنصات الأميركية العملاقة، مثل «نتفليكس».

وتعتزم «تي في 5 موند بلوس»، وهي ثمرة عمل استغرق عامين، توفير نحو 5000 ساعة سنوياً من البرامج الفرنكوفونية، مع ترجمة مطبوعة بأربع لغات، هي الإنجليزية والإسبانية والعربية والألمانية، إضافة إلى لغة خامسة هي الفرنسية، لمن يوّد تحسين إتقانه هذه اللغة.

وستتميز «تي في 5 موند بلوس» عن منصات الفيديو حسب الطلب الأخرى، بأنها ستكون مجانية، على أن يكون التسجيل فيها اختيارياً، ويمكنها عرض إعلانات.

وقال المدير العام لمحطة «تي في 5 موند»، إيف بيغو «لا نطرح أنفسنا كمنافس للمنصات الأميركية، فنحن لا ندّعي ذلك، ولا نملك الإمكانات لذلك، بل نسعى إلى أن نوفر بديلاً بالفرنسية». وأضاف بيغو «الأمر يتعلق بالسيادة الفرنكوفونية العالمية، وبالفرنسية في العالم الرقمي كما في عالم التلفزيون».

وتتضمن ساعات البث التي باتت متوافرة، ويبلغ مجموعها 3000، مجموعة من البرامج التي سبق أن عرضتها المحطات «الشريكة» لـ«تي في 5 موند»، ومنها «فرانس تلفزيون»، و«راديو فرانس»، و«راديو كندا»، و«تيلي كيبيك»، و«تي في 5 كيبيك كندا»، وغيرها. وتتوافر الترجمات المطبوعة لنحو 80% من هذه البرامج، إذ إن الأزمة الصحية أدّت إلى تأخير الترجمات الأخرى.

وأشار بيغو إلى أن مشروع منصة رقمية فرنكوفونية عالمية، التي كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث عنها خلال القمة الفرنكوفونية في يريفان (أرمينيا) في أكتوبر 2018، أنجزت «بدفع» من كندا التي «اختبرت قبل أوروبا قوة ونفوذ (نتفليكس) على أراضيها».

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