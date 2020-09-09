وفاة بروس ويليامسن بعد إصابته بـ «كورونا»

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

توفي بروس ويليامسن، المطرب الرئيس لفترة طويلة في فرقة «ذا تيمبتيشنز» الغنائية الأميركية، عن عمر يناهز 49 عاماً، إثر اصابته بفيروس كورونا.

وفارق ويليامسن الحياة مساء الأحد الماضي في مستشفى ماونتن فيو بلاس فيجاس، حسبما أفادت إدارة المستشفى.

وأعرب نجل ويليامسن في منشور على موقع «فيس بوك» عن حزنه لرحيل والده. وكتب بروس آلان ويليامسون: «لا توجد كلمات في العالم يمكنها أن تعبر عما أشعر به الآن». وأضاف: «أحبك يا أبي، أشكرك على أنك كنت رائعاً، شكراً لك على محبتك.. سنلتقي مرة أخرى».

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