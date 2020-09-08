رجل فرنسي يُفجر منزله لقتل ذبابة أزعجته

المصدر: متابعات موقع الإمارات اليوم

أقدم رجل فرنسي على بتفجير منزله أثناء ملاحقته ذبابة كانت تزعجه أثناء تناوله للطعام.

وبحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، فقد كان الرجل، وهو في الثمانينات من عمره، قد تناول وجبة العشاء داخل منزله بإقليم دوردوني بفرنسا، عندما انزعج من ذبابة تحلق حوله، فقام في الحال بالتقاط مضرب كهربائي مصمم لقتل الحشرات، وبدء في مطاردتها.

ولكن لسوء حظ الرجل، كان هناك تسرب في أسطوانة غاز بمنزله، وقد تفاعل هذا الغاز مع المضرب الكهربائي، ما أدى إلى انفجار تسبب في تدمير المطبخ وإلحاق أضرار جزئية بسقف المنزل.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الرجل الذي لم يذكر اسمه نجا من الحادث بأعجوبة، إلا أنه أصيب بحروق في يده.

ويقيم الرجل حالياً في منزل مؤقت لحين قيام عائلته بإصلاح منزله الذي لم يعد صالحاً للسكن.

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