«بالبنط العريض» للجسمي.. 70 مليون مشاهدة في 3 أسابيع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت أغنية «بالبنط العريض»، التي طرحها النجم الإماراتي حسين الجسمي منذ ثلاثة أسابيع، نجاحاً هائلاً على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، حيث تقترب من رقم 70 مليون مشاهدة. والأغنية من ألحان الجسمي، وكلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع توما، وأصبحت الأغنية في مقدمة الـ«تريندات» المفضلة لدى الجمهور خلال هذه الفترة، وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحازت أغنية «بالبنط العريض» للجسمي إعجاب فئات من مختلف الأعمار والاهتمامات، وظهر ذلك من خلال مقاطع الفيديو التي انتشرت على منصات ومواقع عديدة لمشاهدين وفنانين مندمجين مع أنغامها، ويرقصون على وقع الأغنية.

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