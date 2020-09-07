فيديو ..غضب في الاردن بعد التنمر على كفيفة رشحت نفسها للبرلمان

المصدر: متابعات- الامارات اليوم

تعرضت شابة أردنية كفيفة، إلى حملة تنمر على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر إعلانها الترشح للانتخابات النيابية الأردنية المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل، ما أثار موجة غضب وتعاطف من قبل شرائح مختلفة من المجتمع.

ونقلت "روسيا اليوم" عن جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، قولها إن ما تعرضت له روان بركات "يشكل إساءة مزدوجة، فهو تنمر وإساءة كونها امرأة ترغب بممارسة حقها في الترشح، وأيضا كونها ذات إعاقة بصرية ومن حقها العيش في بيئة دامجة لكل فئات المجتمع". وعبر المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عن "استنكاره واستهجانه الشديدين" لما تعرضت له روان.

و عن المجلس قوله إن "ترشح ذوي الإعاقة للانتخابات يعزز من حقهم في المشاركة السياسية وممارسة حقهم الدستوري الأصيل على أساس من المساواة مع الآخرين".

وتعرضت بركات لحملة تنمر قاسية، حيث شكك البعض بقدرتها على الفوز في الانتخابات بحكم إعاقتها البصرية، ما دفع العديد من الناشطين والحركات النسائية والمجتمعية، إلى دعمها واستنكار ما تعرضت له.

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