أغنية «بالبنط العريض» للجسمي: 70 مليون مشاهدة في 3 أسابيع

المصدر: دبي-الإمارات اليوم



حققت أغنية «بالبنط العريض» التي طرحها النجم الإماراتي حسين الجسمي منذ ثلاثة أسابيع نجاحا هائلاً على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، حيث تقترب من رقم 70 مليون مشاهدة. والأغنية من ألحان الجسمي وكلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع توما، وأصبحت الأغنية في مقدمة الـ«تريندات» المفضلة لدى الجمهور خلال هذه الفترة وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحازت أغنية «بالبنط العريض» للجسمي على إعجاب فئات من مختلف الأعمار والإهتمامات، وظهر ذلك من خلال مقاطع الفيديو التي انتشرت لمشاهدين وفنانين وهم مندمجون مع أنغامها ويرقصون على الأغنية.

وتقول كلمات الأغنية: «حبيبى بالبُنط العريض.. غالي وأقرب م الوريد، حالتي تتشخص جُنون.. بيقولولى أنا بيك مريض، أتارى كُل ما أحب فيك.. بدمنك وبقيت مزاج، ما انت في لُقاك العلاج، آه لقيت الطبطبة.. وأقوى لو ما انتش بعيد، ضحكتك فيها كهربا.. بابقى زى واحد جديد، حبيبى خدها ومنى ليك.. مشتريك آه مشتريك، فوق ما تتصور كمان.. والوحيد ولا ليك شريك، لو أنا هوصفك اوصف ايه.. عُقد فُل أبيض وفيه، قلب بيدلدق حنان.. مِـلكي بقى وأنا أدرى بيه».



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