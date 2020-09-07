ملتقى إسعاد المتعاملين للأرشيف الوطني يستقطب باحثين ومهتمين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

عقد الأرشيف الوطني ملتقى إسعاد المتعاملين الثاني تحت شعار «تواصلكم يميزنا»، بهدف استشراف الخدمات المستقبلية، وتوفير خدمات تحقق أعلى معدلات السعادة للمتعاملين.

وقال مدير إدارة التواصل المؤسسي في الأرشيف، فرحان المرزوقي، إن «الملتقى يأتي انسجاماً مع رؤية حكومتنا باستشراف الخدمات المستقبلية، وتوفير خدمات تحقق أعلى معدلات السعادة للمتعاملين، وانطلاقاً من كون الأرشيف الوطني يولي المتعاملين اهتماماً كبيراً وهو يسير على نهج الحكومة في التوجه نحو الخدمات الذكية عبر الوسائط الرقمية».

وأضاف أن «الأرشيف الوطني وهو يؤدي دوره الوطني على صعيد تقديم الخدمات للمتعاملين، يتوخى الالتزام بأرقى المعايير المتبعة عالمياً، وتلبية طلباتهم بأقل الإجراءات الممكنة، وإضفاء المتعة والسعادة على رحلة المتعاملين في رحابه».

وأعرب المرزوقي عن تفاؤله بالملتقى، وما سيسفر عنه من توصيات، وتبادل للخبرات، وإثراء للمعارف، مؤكداً أن الأرشيف الوطني سيتخذ من آراء المشاركين وأفكارهم سبلاً للارتقاء بالأداء في تقديم الخدمات وتطويرها، إذ يجعل من إسعاد المتعاملين ثقافة يتكفل بها ويمارسها ويلتزم بها قولاً وفعلاً، ويضعها هدفاً يعمل على تحقيقه.

بدأت فعاليات الملتقى - الذي شارك فيه عدد كبير من الباحثين والمهتمين من متعاملي الأرشيف الوطني - بعرض خدماته ومهامه ودوره الوطني على ضوء رؤيته ورسالته وأهدافه؛ إذ عرض أبرز المشاريع المنجزة ما بين عامي 2017-2020، وتناول ما استجد في بناء نظام أرشيف وطني حديث، وتنمية المقتنيات وتعزيز إتاحتها، وتوفير البحوث والخدمات المعرفية، وتعزيز التواصل المؤسسي والمجتمعي، وتوفير بيئة عمل متميزة. واستعرض ملتقى إسعاد المتعاملين الثاني خدمات الأرشيف الوطني بالتفصيل، فحدد الخدمات التي تقدمها كل من: إدارة الأرشيفات، وإدارة التواصل المؤسسي والمجتمعي، وإدارة البحوث والخدمات المعرفية.

وبعد مناقشة ملاحظات المتعاملين على الخدمات، كشف الملتقى عن أهم التوصيات التي أسفر عنها ملتقى إسعاد المتعاملين الأول، مثل: طلب مواد أرشيفية، وطلب المطالعة في مكتبة الإمارات، وطلب بيع إصدارات الأرشيف الوطني، وطلب الباقات التعليمية، وغيرها، وتجاوب الأرشيف الوطني مع جميع التوصيات وطلبات المشاركين وحققها لهم. كما عرض خلال الملتقى مقطع فيديو عن الأرشيف الوطني، وآخر عن تطورات ومستجدات خدمات الأرشيف الوطني. واختتم الملتقى بمسابقة جاءت أسئلتها من تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، ومهام الأرشيف الوطني، وصلب تخصصه.

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