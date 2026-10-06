ملتقى أفضل الممارسات للخدمات الحكومية 2026 ينطلق غداً

تنظم الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي ملتقى أفضل الممارسات للخدمات الحكومية 2026 بعنوان "خدمات 360 – من الرؤية إلى الأثر"، يوم غد الأربعاء في أبراج الإمارات، بمشاركة نخبة من قيادات وممثلي الجهات الحكومية بدبي، بهدف استعراض حصيلة ثلاث سنوات من تطبيق أجندة "خدمات 360"، وما أثمرت عنه من نتائج وممارسات وتجارب ناجحة في تطوير الخدمات الحكومية، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة بين الجهات.

ويتضمن الملتقى جلسات نقاشية موسعة بمشاركة الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عبدالله محمد البسطي، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير، ومدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي الفريق محمد أحمد المري، وقادة الخدمات وفرق تطوير الخدمات وتجربة المتعامل في الجهات الحكومية المشاركة.

كما يشهد الملتقى عروضاً رئيسية تتناول عدداً من المواضيع، من بينها أفضل الممارسات العالمية، ومستقبل الخدمات الحكومية، وتعزيز الاستباقية في تقديمها.

كما يسلط الضوء على تجارب الجهات الفائزة بجوائز "راية حمدان"، وصوت المتعامل، والخدمات الحكومية، والخدمات الاستباقية، والاطلاع على تجربة القنوات الرقمية المشتركة.

ويأتي الملتقى ضمن جهود الأمانة العامة لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، ودعم تطوير خدمات مترابطة واستباقية تتمحور حول المتعامل، وتسهم في تبسيط الإجراءات واختصار رحلة الحصول على الخدمة، إلى جانب تحويل الخبرات والنتائج المحققة إلى ممارسات قابلة للتطبيق والتوسع على مستوى حكومة دبي.