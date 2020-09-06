موسيقى باخ خير علاج في أوقات الشدّة

المصدر: بكين - أ.ف.ب

يرى عازف البيانو الصيني لانغ لانغ، أن الموسيقى هي خير علاج في أوقات الشدّة، لا سيما أعمال باخ الذي ألّف قبل أكثر من 250 عاماً معزوفات، يلاحظ الموسيقي الصيني أنها تتماهى على أمثل وجه مع زمن الأزمة الوبائية هذا.

واشتهر لانغ الذي أدّى عروضه في شتى أنحاء العالم، والمولود سنة 1982 في شينيانغ (شمال شرق الصين)، بتأديته موسيقى كبار المؤلفين الرومانسيين، وهو كان شديد الانشغال في الأشهر الأخيرة بشغفه هذا. وأقرّ العازف بأن اتقان موسيقى باخ هو ما يسعى إليه على الدوام.

وقال في تصريحات بمناسبة صدور نسخته من «غولدبرغ فارييشنز» لباخ، إن «الموسيقى هي خير علاج في أوقات الشدّة هذه»، مردفاً «إذا ما قارنا باخ بغيره من كبار الموسيقيين، سيتبيّن لنا أن موسيقاه تختزن طاقة علاجية أكبر».

وكان لانغ قد بدأ بعزف هذه المقطوعات التي تعدّ الأصعب بين أعمال باخ في العاشرة من العمر، وحفظها عن ظهر قلب بعد سبع سنوات.

ولم يُخفِ لانغ، الذي كان يحيي 90 حفلاً على الأقلّ قبل انتشار الوباء، شوقه للعزف أمام الجمهور مجدداً. وقال «أنا بانتظار اللقاح لآخذ جرعة منه وأنطلق في جولتي». ورافق لانغ سيلين ديون وليدي غاغا العزف على البيانو في أبريل، خلال حفل عبر الإنترنت أقيم لتكريم العاملين في القطاع الصحي. وكشف الموسيقي الشهير أنه لن يجبر أولاده على تعلّم العزف على الآلات الموسيقية، خلافاً لآلاف الأهالي الصينيين الذين يدفعون أولادهم في هذا الاتجاه.

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