مشاهَدات "يوتيوب" تخذل عمرو دياب بالضربة القاضية وتنتصر للجسمي بفارق يزيد عن 47 مليوناً

المصدر: نجلاء سليم-القاهرة

صراع محموم استمد قساوته من حرارة الصيف الملتهبة بين أكبر نجوم الغناء المصريين والعرب الذين طرحوا اغنيات مهمة خلال الأسابيع السابقة لتشتعل حدة المنافسة بينهم بشكل غير مسبوق خاصة ان مشاهدات اليوتيوب شهدت مفاجآت لم تكن في الحسبان بالنسبة للنجوم أو الجمهور

وبدأ المطرب المغربي سعد المجرد المنافسات بطرح أول أغنية له باللهجة المصرية بعنوان "عدى الكلام" للشاعر أمير طعيمة وحققت الأغنية نجاحا كبيرا قبل أن يطرح المطرب الإماراتي حسين الجسمي أغنية باللهجة المصرية هي أغنية بالبنط العريض لتقلب موازين الوسط الغنائي وتحتل نسبة مشاهدات هائلة، ليطرح الهضبة عمرو دياب أغنية "أماكن السهر" بعد ان صورها بطريقة الفيديو كليب مع دينا الشربيني، ولم يترك تامر حسني المنافسة لحيتان الغناء العربي والمصري بل قام بطرح أول دويتو فني بينه وبين المطرب محمود العسيلي وهي اغنية بعنوان إختراع وطرحت على مواقع التواصل ويوتيوب.

أما النتائج فكانت عن طريق مشاهدات موقع يوتيوب وتصدر المفاجآت النجم حسين الجسمي الذي حسم المنافسة لصالحة بشكل كبير جدا من خلال أغنية بالبنط العريض التي إحتلت المقدمة بمشاهدات بلغت 55 مليونا و433 ألف مشاهدة في أسبوعين أو اكثر ، وجاء بالمركز الثاني المغربي سعد المجرد بأغنية عدى الكلام بمجموع مشاهدات وصل 53 مليونا و300 ألف مشاهدة حتى كتابة هذه السطور.

أما المركز الثالث فحصل عليه تامر حسني ومحمود العسيلي بأغنية إختراع وحقق العمل نسبة مشاهدة على اليوتيوب بلغت 10 ملايين و564 ألف مشاهدة أما المفاجأة غير السارة فكانت لجمهور الهضبة عمرو دياب حين تذيل قائمة المشاهدات بشكل غير متوقع بأغنية أماكن السهر التي توقع لها الكثير أن تحقق جدلا واسعا بسبب ظهور دينا الشربيني الرسمي لأول مرة في كليب غنائي لعمرو دياب، وظهر كذلك معظم أصدقاء عمرو دياب الحقيقيين لكن كل ذلك لم يشفع لتحقيقها أي نسبة مشاهدة تتناسب مع مشاهدات يوتيوب لأغنيتي سعد المجرد وحسين الجسمي، وقبع الهضبة بالمركز الأخير بنسبة مشاهدات أماكن السهر التي لم تتعد 8 ملايين و349 ألف مشاهدة فقط حتى كتابة هذه السطور.

وربما تنبه دياب للمشاهدات المنخفضة وحالة الخذلان من مشاهدات يوتيوب فقام بطرح أكثر من أغنية أخرى مثل "زي ما انتي " و "عم الطبيب" في الساعات الماضية على قناته الرسمية باليوتيوب لعلها تنقذ ما يمكن انقاذه وتعيد للهضبة هيبته وسط مطحنة مشاهدات اليوتيوب التي خذلته بكل المقاييس امام نجوم أخرين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news