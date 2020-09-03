أحمد الجسمي: فخور بمشاركتي في «المنصة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد الفنان الإماراتي أحمد الجسمي اعتزازه بالمشاركة في المسلسل الإماراتي العالمي «المنصة»، الذي سيبدأ عرضه اليوم الخميس عبر منصة «نيتفليكس» العالمية. وقال الجسمي إنه عمل يعتز بالمشاركة فيه وطابعه الأكبر هو العالمية في اختيار موضوعه وطرح أبطاله وضخامة وفخامة إنتاجه، وهو ما يتضح في الحلقات الأولى من عرصه، معرباً عن فخره بأنه إنتاج إماراتي ويتم عرضه عبر شبكة عالمية هي «نيتفليكس».

مسلسل المنصة تدور قصته في فلك حرب المعلومات وهيمنة «السوشيال ميديا» على حياة البشر في الزمن المعاصر، ومن المقرر بدء عرضه على شبكة نيتفليكس تزامنا مع عرضه على تلفزيون أبوظبي، وهو من تأليف الكاتب هوزان عكو، ومن إخراج الألماني رودريغو كيشنر، وبإشراف عام وفني للمخرج والمنتج منصور اليبهوني الظاهري، ومن إنتاج فيلم جيت بالتعاون مع الكلمة للإنتاج.

يجمع المسلسل توليفة من نجوم الوطن العربي والخليج وأميركا، مرتكزة على النجوم، كما يشهد المسلسل ظهوراً خاصاً للممثل الأميركي العالمي دان كين، المعروف بتقديمه شخصية سوبرمان في المسلسل الأميركي الشهير «لويس وكلارك».

ويوضح الكاتب هوزان عكو أن «المنصة» يعد عملاً درامياً استثنائياً وغير مسبوق في العالم العربي، بني الهدف الأساسي منه على تقديم دراما عربية تنافس العالمية ويتم استقطابها عبر كبرى منصات العرض العالمية، وتجسد قصته حكاية هموم الإنسان المعاصر وتأمين حياته ومعلوماته والعلاقات الإنسانية، وسط هيمنة حرب المعلومات وسيطرة «السوشيال ميديا».

أكد منصور اليبهوني الظاهري، منتج العمل، أنه يتم حالياً بدء الاستعدادات الأولية لعمليات كتابة وتصوير الموسمين الثاني والثالث من العمل.

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