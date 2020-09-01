ليدي غاغا تحصد أبرز جوائز «إم تي في» في احتفال افتراضي

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

حصدت المغنية الأميركية الشهيرة، ليدي غاغا، أبرز جوائز محطة «إم تي في» للأغنيات المصوّرة، خلال احتفال غير تقليدي، أقيم افتراضياً، ووجه تحية إلى مدينة نيويورك، إذ طغى عليه موضوعا العدالة العرقية والانتخابات. وأقيمت العروض الغنائية في الهواء الطلق، وتسلّم نجوم كثر جوائزهم بواسطة تقنية الفيديو.

وفاز المغني الكندي «ذي ويكند» بجوائز عدة، بينها جائزة أكثر أغنية مصوّرة مرغوبة، وأدى بالمر أغنيته الناجحة «بلايندينغ لايتس» من على منصة على ارتفاع 1000 قدم، تنبثق من ناطحة سحاب في مانهاتن.

ودعا عدد من النجوم، خلال الاحتفال، إلى المشاركة بالتصويت في الانتخابات الأميركية. واشترت حملة المرشح الرئاسي، جو بايدن، إعلانات خلال الاحتفال، سعياً إلى حضّ الشباب على دعمه في معركته ضد الرئيس دونالد ترامب.

وحصلت ليدي غاغا على جوائز عدة، بينها جائزة أفضل فنان وأفضل أغنية، عن أغنية «رين أون مي»، التي تعاونت فيها مع أريانا غراندي.

وقدمت ليدي غاغا، وأريانا غراندي، عرضاً على سطح مبنى «إمباير ستايت»، وقد وضعتا كمامتين.

كذلك فازت المغنية البالغة الرابعة والثلاثين بجائزة «ترايكون»، التي تكرّم الفنان صاحب الخبرة الكبيرة في ثلاث فئات أو أكثر.

وقالت ليدي غاغا: «لم تكن هذه السنة سهلة للكثير من الناس، لكن ما أراه في العالم هو نصر كبير للشجاعة». وأضافت: «حافظوا على سلامتكم. قولوا ما في بالكم، ومع أنني قد أبدو كأسطوانة مشروخة، ضعوا كمامة. إنها علامة احترام».

وفازت غراندي وجاستن بيبر بجائزة أفضل أغنية مصوّرة من البيت، عن أغنيتهما «ستاك ويذ يو»، في حين فازت فرقة «سي إن سي أو» اللاتينية بجائزة أفضل أغنية في الحجر.

وحصلت تايلور سويفت على جائزة أفضل إخراج عن «ذي مان».

وقدمت الفرقة عرضاً على خلفية شاشة، ظهرت عليها صورة جسر بروكلين، في تذكير بالفيلم الكلاسيكي «وانس أبان إيه تايم إن أميركا»، من بطولة روبرت دي نيرو.

• العروض الغنائية أقيمت في الهواء الطلق.. وتسلّم نجوم كثر جوائزهم بواسطة تقنية الفيديو.

• أدى بالمر أغنيته الناجحة من منصة على ارتفاع 1000 قدم، تنبثق من ناطحة سحاب في مانهاتن.

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