فؤاد عبدالواحد "تريند" في "أوصافك عجب"

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

حقق الفنان الشاب فؤاد عبدالواحد نجاحاً كبيراً مع طرح أغنيته المنفردة الجديدة "أوصافك عجب" في عدد من الدول الخليجية والعربية متربعاً كـ"تريند" في قوائم هذه الدول بموقع "يوتيوب"، والتي تعاون فيها مع الشاعر سالم حمد بن كردوس والملحن غيث محمد، ومن توزيع زيد نديم ومكس وماسترينغ المهندس جاسم محمد.

وتعتبر أغنية "أوصافك عجب" ثاني تعاون يجتمع به فؤاد عبدالواحد مع الشاعر سالم حمد بن كردوس، والذي قال في مقدمتها:



يا تضاريس الجمال وكل ما ربي وهب

إن مشيتي مشي عز وخصر متناسي اعشاه

ما لعب في عودج المياس يا غير المهب

إنتِ إنتِ كل شي في كل شي لآخر مداه

وإنتِ إنتِ كل شي في كل شي لكن صعب

يا نعومة خد طفلٍ كل من باسه دِماه

إنتِ في وصفك كبيرة وأصغر أوصافك عجب.

وتحت إشراف ومتابعة المنتج والإعلامي ناصر الجهوري، تم تسجيل وتنفيذ الأغنية وعمل مونتاج الفيديو الذي طرح عبر القنان الرسمية للفنان فؤاد عبدالواحد في يوتيوب، وتم توزيع الأغنية عبر الإذاعات الخليجية والعربية الى جانب توفرها في جميع المكتبات الموسيقية الالكترونية المتخصصة.

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