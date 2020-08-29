أين تذهب.. «هاكاسان أبوظبي» يحتفل بيوم المرأة الإماراتية

كشفت إدارة مطعم «هاكاسان أبوظبي»، المطعم الكانتوني العالمي الشهير الذي يقع في قصر الإمارات، عن احتفاله بيوم المرأة الإماراتية، وذلك من خلال تقديم أصناف أطعمة مخصصة للاحتفال بنفحة من آسيا.

ويسلط يوم المرأة الإماراتية هذا العام الضوء على المساهمة المهمة التي يمكن للمرأة أن تقدمها في نمو دولة الإمارات العربية المتحدة، ودورها المحوري في مستقبل الدولة. وشعار الاحتفال هذا العام «التخطيط للخمسين: المرأة سند للوطن».

ويجسد مطعم «هاكاسان» رؤية حديثة للمطبخ الكانتوني الأصيل، بوحي من ثقافة الصين العصرية والعريقة، حيث تضم القائمة الخاصة بيوم المرأة الإماراتية تشكيلة من الخيارات المفضلة وأصناف «هاكاسان» الحائزة جوائز مثل أضلاع العجل المقلية مع الفلفل الأسود، والبط البكيني الذي يحمل بصمة المطعم، فضلاً عن المعكرونة الطازجة المسحبة باليد. وتقدم الحلويات المجانية ابتداءً من الساعة السادسة مساء.

ويضمن المطعم تقديم تجربة مفعمة بالخصوصية والدفء من خلال مساحاته الخاصة التي يمكن حجزها في وقت سابق.

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