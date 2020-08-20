تسريب "كليب" عمرو دياب الجديد..ومؤلف الأغنية يشكر الجمهور

المصدر: متابعات- الإمارات اليوم

كشف الشاعر تامر حسين عن تسريب فيديو كليب أغنية الفنان عمرو دياب الجديدة "أماكن السهر"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي. مناشدا محبي دياب عدم تداول الكليب بحثا عن تفاعل الجمهور.

ونشر مؤلف الأغنية تامر حسين عبر حسابه على موقع "فيسبوك" أمس الأربعاء: ""الكليب اتسرب وأتمنى من الصفحات المحترمة اللى بتحب الفنان عمرو دياب وبتدعمه ماتنشرش الفيديو

عشان تلم لايكات. لو صفحات فعلا بتدعم الفنان عمرو دياب وكل الناس اللى تعبت فيه ساعدونا ماتنشروش الكوالتى دى من فضلكم عشان مفيش صفحات تتقفل باستخدام محتوى مش

ملكها والكليب النسخة الأصلية بيجهز للنزول".

وعاد لينشر تعليق جديد يشكر فيه الجمهور على سرعة استجابته لطلبه: "شكرا للصفحات المحترمة اللي شالت الفيديو على سرعة الاستجابة، محترمين وجمهور محترم عنده وعي ومقدر مجهود الناس".

وكان فيديو كليب "أماكن السهر" قد أثار الجدل الأيام الماضية بعد الإعلان عن مشاركة دينا الشربيني فيه كموديل إلى جانب عمرو دياب، وتسريب مشاهد لهما وهو يحملها في كواليس التصوير.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news