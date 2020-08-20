«صيف دبي» فعاليات مميّزة في عطلة نهاية الأسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تقدم مفاجآت صيف دبي عطلة نهاية أسبوع أخرى مليئة بالأنشطة والحفلات الموسيقية والعروض الترويجية وغيرها الكثير. وسلطت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الضوء على مجموعة من الفعاليات والعروض الترويجية في مختلف أنحاء المدينة، التي تجعل من عطلة نهاية الأسبوع وقتاً ممتعاً للجميع.

تسلية وترفيه

يحيي المطربان سيف نبيل، ومحمد عساف، حفلاً على مسرح دبي أوبرا اليوم الخميس، وسيطرب النجمان الجمهور، من خلال مجموعة من أفضل أغانيهما، إضافة إلى عدد من الأغاني الجديدة. ويعدّ نبيل وعساف من أكثر مطربي الوطن العربي شهرة، حيث يمتلك كل منهما جمهوراً كبيراً في المنطقة وخارجها. تبدأ أسعار التذاكر من 250 درهماً. وتفتح الأبواب الساعة الثامنة مساءً، فيما يبدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة مساءً.

موسيقى بوليوود

يمكن للجمهور الاستمتاع بموسيقى بوليوود الرائعة، خلال مفاجآت صيف دبي، مع الحصول على تخفيض بنسبة 30% على التذاكر يوم غدٍ، حيث يحيي المطرب الهندي سونو نيجام، أول حفل لموسيقى بوليوود، يتم فيه تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، وذلك يوم غدٍ، في مركز دبي التجاري العالمي. ويشمل الحفل، الذي يقام تحت عنوان «ذا لايت» مع سونو نيجام، استعراضات بوليوود الشهيرة. ولن تؤثر إجراءات الصحة والسلامة الصارمة على سير الحفل، حيث يعمل المبدعون والفنانون الاستعراضيون على ضمان جعل الحفل تجربة لا تُنسى. تبدأ أسعار التذاكر من 168 درهماً، ويمكن للسكان والزوار الاستمتاع بخصم 30%، من خلال استخدام الرمز الترويجي Promo Code SONU30 عند حجز التذاكر. تفتح الأبواب في تمام الساعة الثامنة صباحاً.

ألعاب إلكترونية

يقدم «تحدي أوبو للألعاب الإلكترونية» لعشاق كرة القدم فرصة اختبار مهاراتهم في هذه الرياضة داخل «مول الإمارات»، خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويأتي «تحدي أوبو» في إطار فعاليات العودة إلى المدارس التي تقدمها مفاجآت صيف دبي، ويشهد التحدي منافسات إلكترونية وحقيقية في لعبة كرة القدم، وذلك في منطقة مخصصة للألعاب الإلكترونية في «مول الإمارات». وينطلق التحدي يومياً ابتداءً من اليوم الخميس لغاية السبت 29 أغسطس الجاري، ويمكن للاعبين الذين يسجلون عبر تطبيق برنامج شير للمكافآت من «ماجد الفطيم»، أو ممن ينفقون 200 درهم في المركز اختبار مهاراتهم الكروية عبر الإنترنت لأول مرة على أجهزة «بلاي ستيشن 4» محملة بأحدث نسخة من سلسلة ألعاب كرة القدم الشهيرة FIFA 20. ثم يشارك الفائزون في كل مباراة عبر الإنترنت في لعبة كرة قدم على أرض الواقع في ملعب مصمم خصيصاً لهذا الغرض. وسيشارك لاعبون مشاهير من المنطقة، مثل أحمد نشيط وعمرو نشوي وأسامة مروح في المنافسات مع اللاعبين.

عشاق الطعام

يمكن لعشاق الطعام الاختيار بين وجهات عدة، للاستمتاع بوجبة الغداء، خلال عطلة نهاية الأسبوع، كما يمكنهم استكشاف العديد من الأطباق الشهية بأسعار رائعة، من خلال عرض أسبوع مطاعم جميرا لهذا العام، الذي يستمر حتى يوم السبت 22 أغسطس الجاري، حيث يقدم عدداً من أفضل المطاعم في المدينة وجبات غداء تبدأ أسعارها من 120 درهماً، وتسلط الضوء على إبداعات الطهي من مختلف أنحاء العالم. ويتوافر العرض في عدد من المطاعم المختارة داخل فنادق مجموعة جميرا.

لياقة بدنية

يمكن للسكان والزوار تعزيز اللياقة البدنية الخاصة بهم، ومعرفة أهمية اتباع أسلوب حياة صحي مع مفاجآت صيف دبي، خلال عطلة نهاية الأسبوع. وستقام آخر فعاليات «فلاش فيت» لهذا الموسم اليوم وغداً في «ابن بطوطة مول»، حيث يستضيف مركز التسوّق الشهير سلسلة من التحديات الرياضية، بالشراكة مع «فيتنس فيرست» للياقة البدنية. ويمكن للمتسوّقين الذين ينفقون مبلغ 50 درهماً المشاركة في اليوم نفسه في لعبة السلم والثعبان العملاقة، ودخول تحدي تمرين التعلق. وسيقوم خبراء اللياقة البدنية من «فيتنس فيرست» بإجراء مسح ثلاثي الأبعاد للجسم، بهدف التعرف إلى خواص وطبيعة كل جسم، وتصميم البرنامج الرياضي الأمثل له.

مهارات للأطفال

يمكن للأطفال تعلم العديد من المهارات الجديدة، والتعرف إلى أصدقاء جدد وقضاء أوقات ممتعة في فعالية نادي مردف. وتستمر فعالية النادي المجتمعي حتى يوم 16 سبتمبر المقبل في «سيتي سنتر مردف»، لتقدم تجربة تعليمية وترفيهية وتفاعلية مبتكرة مصممة خصيصاً لإسعاد الأطفال. تبدأ الفعالية من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 10 ليلاً في أيام الأسبوع، وتستضيف مجموعة متنوّعة من الأنشطة تشمل دروس تعليم الجمباز والورش الفنية والحرفية. ويمكن للصغار التسجيل في دروس تعلم آداب السلوك، للتعرف إلى أساسيات آداب الطعام، إضافة إلى دروس المهندس الصغير التي يمكنهم خلالها التعرف إلى كيفية بناء الروبوتات واستخدام الطاقة الشمسية. وتتوافر الفعالية للأطفال من جميع الأعمار، على أن يتم حجز الدروس والجلسات التعليمية مسبقاً عبر الإنترنت أو الهاتف.

تسوّق وعروض

يمكن للمتسوّقين الحصول على فرصة الفوز بمليون نقطة مكافآت من برنامج شير التابع لشركة «ماجد الفطيم»، من خلال عرض مليونير شير المستمر حتى يوم بعد غدٍ، يقدم عرض مدهش للمنح الدراسية 25 ألف درهم لـ18 طالباً من مختلف الأعمال، كما يمكن لعشاق الموضة تصميم إطلالاتهم الخاصة المستوحاة من عالم مدهش،

وإضافة لمساتهم الخاصة على الأزياء المستوحاة من عالم مدهش، عند شراء أي قطعة من المتجر بالسعر الكامل. وتشمل الخيارات القطع المطرزة الرائعة المتوافرة خلال أيام الأسبوع، وتصاميم الألوان والملصقات القماشية التي تحمل توقيع الفنانين في عطلات نهاية الأسبوع.

وفي 22 أغسطس الجاري، سيفوز أحد سعداء الحظ بسيارة «إنفينيتي Q50» في السحب الرقمي الخاص بمجموعة مراكز التسوّق في دبي. تقدم فوكس سينما عطلة نهاية أسبوع مثالية لعشاق الأفلام، حيث سترحب دور عرض فوكس سينما ويتوافر عرض السينما الخاصة طوال فترة مفاجآت صيف دبي، حيث تتسع كل قاعة لما يصل إلى 10 ضيوف للاستمتاع بأحدث الأفلام. وتبلغ كلفة تجربة المشاهدة القياسية 450 درهماً، فيما تبلغ كلفة الفئة الذهبية 800 درهم.

مجموعة متنوّعة من الفعاليات والعروض الفنية والترويجية في مختلف أرجاء دبي.

حفلات موسيقية تطبق إجراءات التباعد الاجتماعي.

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