شارون ستون تدعم جو بايدن

المصدر:
  • واشنطن - د.ب.أ
التاريخ:

أبدت الممثلة الأميركية، شارون ستون، دعمها للمرشح الديمقراطي، جو بايدن، وكامالا هاريس، التي اختارها بايدن لتكون نائبة له، في انتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة.

ودعت ستون (62 عاماً)، في مقطع فيديو عبر «إنستغرام»، أتباعها للتصويت لبايدن وهاريس، ووصفت هذا بأنه «الشيء الوحيد، الذي سيغير أزمة فيروس كورونا الصحية في الولايات المتحدة».

وكشفت ستون عن أن اثنين من أقربائها يصارعان من أجل الحياة بعد إصابتهما بـ«كوفيد-19». وبينما لم تشر بالاسم إلى دونالد ترامب، فإنها ألقت بالمسؤولية عليه في وفاة أكثر من 170 ألف شخص، جراء الإصابة بالفيروس. وقالت: «لا تصوتوا لقاتل».

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