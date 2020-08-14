مي حلمي: "مش عارفة أنا متجوزة ولا مطلقة.. زوجي قافل تليفونه" !

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

قالت مي حلمي زوجة الفنان محمد رشاد إنها لا تعرف حتى الآن حقيقة انفصالها أو طلاقها من زوجها الفنان محمد رشاد.

وأضافت مي عبر استوري في صفحتها على تطبيق إنستجرام: "ردا على كل ما نشر من الأمس عن خبر طلاقي لم يتم إعلامي رسميا حتى الآن، ولقد علمت بخبر انفصالي وطلاقي عن طريق السوشال ميديا زي ما انتم عرفتم بالظبط، وآسفة حاولت التأكد من الخبر من زوجي الحالي أو السابق مش عارفة بصراحة لكن تليفونه مغلق حتى الآن".

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