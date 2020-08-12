استمرار تراجع أعداد الشباب في ألمانيا

المصدر: فيسبادن (ألمانيا) - د.ب.أ

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء، أمس، استمرار تراجع عدد الشباب في ألمانيا.

وأوضح المكتب في مقره بمدينة فيسبادن، بغرب ألمانيا، أنه من إجمالي 83.2 مليون شخص في ألمانيا العام الماضي، هناك 8.5 ملايين شخص تراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً، بنسبة 10.3%.

ويأتي نشر المكتب لهذه البيانات بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يوافق 12 أغسطس. وأشار المكتب إلى أنه رغم زيادة أعداد السكان في ألمانيا منذ عام 2011 بصورة مستمرة - من خلال الهجرة مثلاً - يتراجع عدد الأشخاص من هذه الفئة العمرية، ونسبتهم، بصورة مستمرة منذ عام 2005، باستثناء عام 2015 الذي كان العام الوحيد الذي لم يتم خلاله تسجيل تراجع.

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