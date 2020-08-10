جزيرة ياس تطلق باقات «الإقامة واللعب» الصيفية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، عن إطلاق مجموعة متنوّعة من عروض الصيف، لقضاء عطلة حافلة بأجواء ترفيهية واستثنائية في جميع فنادق جزيرة ياس، إضافة إلى مجموعة من الفنادق داخل أبوظبي.

وتأتي هذه العروض بالتزامن مع إعادة افتتاح المدن الترفيهية والمرافق السياحية في جزيرة ياس للترحيب بزوّارها، التي تتضمن: عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، و«كلايم أبوظبي»، المتاحة للاطلاع عليها من خلال منصتها الإلكترونية #معاً_في_ياس.

وترحب المنصّة الإلكترونية #معاً_في_ياس بزوّارها الذين طال انتظارهم لزيارة المدن الترفيهية، مع الحفاظ على تدابير السلامة والتباعد الاجتماعي، حيث حرصت الجزيرة على توضيح هذه الإجراءات في مقاطع فيديو مصورة تسلط الضوء على عودة مختلف المعالم السياحية والمرافق في الجزيرة لاستقبال الجمهو،ر وليحظوا بمتعة التجارب التي لا تنسى، وفق تدابير تراعي أعلى معايير الصحة والسلامة وتعبّر عن مسؤولية الجزيرة تجاه زوّارها.

وتتيح باقات «الإقامة واللعب» للكبار والأطفال، فرصة الإقامة لليلة واحدة أو أكثر في 20 فندقاً في أبوظبي، والحصول على تذاكر الدخول للمدن الترفيهية بالجزيرة، من بين هذه الفنادق، فندق سنترو جزيرة ياس، وفندق دبليو أبوظبي، وراديسون بلو أبوظبي، وفندق خالدية بالاس أبوظبي، إلى جانب توفر خيارات إضافية للحصول على تذاكر لزيارة عدد من أشهر المعالم السياحية الجاذبة في أبوظبي، من بينها متحف اللوفر أبوظبي، وقصر الحصن، وحلبة مرسى ياس.

ولمحبي رياضة الغولف، تتضمن باقات «الإقامة واللعب» فرصة الإقامة لمدة ليلة واحدة في ثمانية فنادق على جزيرة ياس وفي أبوظبي، بما في ذلك فندوق روتانا جزيرة ياس، وذا ويستن أبوظبي، التي توفر للزوّار إمكانية ممارسة لعبة الغولف لشخصين في «ياس لينكس»، مع فرصة إضافة خيار لزيارة متحف قصر الحصن.

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