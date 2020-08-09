«المنال الإنسانية» و«دبي الطبية» تختتمان حملة «لنصلها»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختتمت مبادرة المنال الإنسانية حملة «لنصلها»، التي أطلقتها بالشراكة مع سلطة مدينة دبي الطبية في شهر يوليو الماضي، بهدف تقديم الدعم النفسي للمرأة ومساعدتها على التغلب على التحديات والضغوط التي أفرزتها تأثيرات أزمة «كوفيد-19»، وانعكاساتها على الجميع، من خلال الاستشارات وسبل العلاج التي قدمها نخبة من الأطباء والاستشاريين والأخصائيين النفسيين والاستفادة من الجلسات الملهمة التي قدمها عدد من خبراء التنمية الذاتية والمهارات الشخصية.

وقالت مدير إدارة الاتصال المؤسسي في مؤسسة دبي للمرأة ميثاء شعيب، إن هذه الحملة قوبلت بردود فعل إيجابية من كل فئات وشرائح المجتمع ومن قبل الأطباء الذين شاركوا فيها، حيث أسهمت في تخفيف الأعباء والضغوط النفسية التي يعانيها كثير من السيدات والأمهات خصوصاً في هذا الظرف الصحي والاجتماعي الاستثنائي الناجم عن تداعيات فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن 5060 رسالة تم تبادلها بين المتلقي الأول والحالات عبر خط الدعم النفسي من خلال خاصية «واتس أب»، وأن هذه الحالات كانت لفتيات وأمهات من داخل الدولة وخارجها، مؤكدة أهمية مثل هذه المبادرات في إحداث فارق حقيقي في حياة الآخرين.

وأشادت شعيب بالجهود الإنسانية لحرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، وحرص سموها على تقديم الدعم والرعاية للمرأة في مختلف المجالات من خلال العديد من البرامج والمشروعات التي أطلقتها سموها تحت مظلة «مبادرة المنال الإنسانية»، حيث مست هذه المشروعات فئات وقضايا إنسانية عديدة في مجالات متنوعة كالصحة والتعليم والغذاء وغيرها داخل الدولة وخارجها، لافتةً إلى الأثر المستدام لهذه المبادرات وما تحدثه من تأثير إيجابي في حياة المستفيدين منها.

وأعربت عن شكرها لسلطة مدينة دبي الطبية، الشريك الاستراتيجي في هذه الحملة ذات الأبعاد النفسية والاجتماعية المهمة، قائلة إن السلطة ومبادرة المنال الإنسانية تتقاسمان الرؤية نفسها والهدف وهو أهمية الصحة النفسية للمرأة، ومساعدتها على التغلب على التحديات التي واجهتها خلال أزمة «كوفيد-19».

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