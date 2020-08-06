ماجدة الرومي: بيروت ذُبحت.. وانفجار المرفأ "مدبّر"​

المصدر: متابعات موقع الإمارات اليوم

أكدت الفنانة ماجدة الرومي أن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت "مدبّر".

ودعت الرومي خلال حديثها عبر قناة "الأولى" الدول العربية للوقوف مع لبنان، والتوحد لمواجهة الهجمة الشرسة التي تتعرض لها بلادها، مضيفة: "اللي بيحصل خطير للغاية وقلبي يتحدث دون أي سيطرة".

وتابعت: ما حدث في لبنان حلقة من حلقات تفتيت الدولة اللبنانية، ونحن في حاجة لدعم معنوي كبير من جميع دول العرب، موجهة نداء إنسانيا لكل إنسان على "وجه الأرض للوقوف بجوارنا بالدعاء لو مش قادر... بيروت ذبحت وسنخرج من دمرنا".

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