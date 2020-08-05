الشرطة تحقق في مقتله.. ويُعثر عليه حيّاً

المصدر: لندن - د.ب.أ

أعلنت الشرطة البريطانية، أول من أمس، العثور على رجل ليتواني، تسبب اختفاؤه في فتح تحقيق بشأن مقتله عام 2015، في كامبريدجشاير، الشهر الماضي.

وقال كبير المفتشين، روب هول، إنه عثر على ريكارداس بويسيس حياً في الأول من يوليو مختبئاً في منطقة غابات بالقرب من ويزبيتش (نحو 60 كيلومتراً شمال كامبريدج)، بعد خمس سنوات تقريباً من الاختفاء في المنطقة نفسها.

وأضاف أن بويسيس «تخفى بشكل جيد للغاية، بعد أن اختبأ عمداً، ولم يتحدث مع أحد لفترة من الوقت». وبدأت الشرطة تحقيقاً في جريمة قتل في نوفمبر 2015، بعد أسابيع عدة من اختفاء بويسيس، الذي كان يبلغ من العمر حينئذ 35 عاماً. وتابع هول: «منذ ما يقرب من خمس سنوات كان اختفاء بويسيس لغزاً، حتى تلقينا معلومات في نهاية يونيو، ما قادنا إلى العثور عليه».

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