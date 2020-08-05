سينما السيارات في ياس تكشف جدول عروض أغسطس

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت سينما السيارات في ياس بأبوظبي عن جدول العروض السينمائية لشهر أغسطس الجاري، التي تتضمن مجموعة من أهم الإنتاجات السينمائية.

ومع إتاحة المجال للصغار لدخول الموقع، عمل المنظمون على إضافة مجموعة من الأفلام الموجهة لهم في جدول العروض، وتتضمن «ذا ليون كينغ» و«فروزن 2».

وتنظم عروض سينما السيارات في ياس بموقع مصمم خصيصاً لاستضافة الفعالية، متيحة لعشاق السينما فرصة الاستمتاع بأمسية في أجواء مميزة.

وتماشياً مع التوجيهات، يبلغ العدد الأقصى المسموح به خمسة في كل سيارة في حال كانو أفراداً من عائلة واحدة، أو ثلاثة أشخاص في حال لم يكونوا من عائلة واحدة.

وتعرض سينما السيارات مساء غد فيلم «ترولز»، أما السبت المقبل فتعرض «جوراسيك وورلد فولن كينغدوم»، وفي 13 الجاري «ذا ليون كينغ» (2019)، وفي 14 الجاري فيلم «إت»، وفي 15 الجاري فيلم «لوف أكتشوالي»، بينما يشهد الأسبوع الثالث عروض: «فروزن 2»، و«ذا غريتيست شومان» (20 أغسطس)، و«باك تو ذا فيوتشر» (21 من الشهر نفسه)، وفي اليوم التالي يعرض فيلم «لو ميزيرابل».

وفي الأسبوع الرابع تعرض سينما السيارات في 27 الجاري فيلم «موانا»، وفي اليوم التالي: «بلاك بانثر».

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