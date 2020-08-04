القضاء المصري يفصل مدرسا جامعيا بسبب طالب كويتي

المصدر: متابعة- الامارات اليوم

قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر، بمعاقبة مدرس مساعد بكلية الحقوق في جامعة الإسكندرية، بعقوبة الفصل من الخدمة بسبب تلاعبه في درجات طالب كويتي بحسب صحيفة "الاهرام". وأشارت المحكمة إلى أن الطالب الكويتي راسب في 5 مواد منها مادة صفر من 20، وتم تعديلها جميعا من راسب لناجح.

وأوضحت المحكمة أن "المدرس، قام بالوصول إلى درجات الطالب الكويتي عبر عرضه مساعدة زملائه في تصحيح الامتحانات ووضع الدرجات واستطاع بهذه الوسيلة أن يتواجد بدون مقتضى داخل كنترول الفرقة الثالثة، وتمكن عن طريق ذلك من الاستحواذ على كراسات إجابة الطالب الكويتي الجنسية وقام بالعبث والتلاعب بالدرجات قاصدا من وراء ذلك تغيير حالة الطالب الكويتي من راسب إلى ناجح".

وأكدت المحكمة في حكمها ما أسمته "تغليب قيم العلم وإعلاء قيم النزاهة، وأن الجامعة منارة مضيئة تبث روح العلم والمعرفة والأخلاق وتدق موازين الحساب لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم".

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