هايدن بانتير تتهم هيكرسون بالعنف الأسري

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

اتُهم الصديق السابق للممثلة والمغنية الأميركية هايدن بانتير، بممارسة العنف الأسري، بعد تقارير عن اعتدائه عليها.

وذكر ممثلو الادعاء في لوس أنجلوس أن بريان هيكرسون (31 عاماً) يواجه اتهامات جنائية عدة، بينها أربع تهم بالتسبب في إصابة بدنية.

وتعود الاتهامات إلى الفترة من مايو 2019 حتى يناير 2020. واعتقلت السلطات هيكرسون في لوس أنجلوس، يوم الخميس الماضي، ولايزال قيد الاحتجاز.

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