"المنتجون يتجاهلونني وأشعر بالاكتئاب".. رسائل "مؤثرة" من ممثل مصري.. ومغردون يطالبون بإنصافه

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مع التصريحات "المفاجئة" التي أدلى بها الفنان المصري عبدالرحمن أبوزهره، على إحدى القنوات المصرية وحديثه بأنه يعاني من ”اكتئاب شديد“ بسبب ”إهماله“ من قبل المنتجين الجُدد وعدم إشراكه في أعمالهم.

وشكلت تصريحات الممثل المصري، مادة دسمة للنقاش بين المغردين الذين رأوا أنه المفترض أن يتم تكريم ”الجيل القديم“ من الممثلين وليس تجاهلهم بهذه الطريقة "المهينة"، خاصة أنهم يشكلون جزءا كبيراً في ذاكرتهم من خلال الأعمال الكبيرة التي أدوها.

وطالب المغردون بأن يتم إنصاف الممثلين الكبار ومن بينهم أبوزهرة ، معبرين عن استغرابهم من تجاهل الممثلين القدماء، ومن بينهم عبدالرحمن أبوزهرة الذي ظهر في أعمال درامية عدة، ساه .

وعبّر أبوزهرة البالغ من العمر 60 عاماً في حديثه التلفزيوني أنه يشعر بالغربة في الساحة الفنية، موضحاً أنه بدأ العمل بالتمثيل قبل أن يولد كل المخرجين الذين يعملون حالياً في مصر.

وأوضح أن المخرجين المصريين الكبار أمثال محمد فاضل وأنعام محمد علي يجلسون في منازلهم ولا يجدون عملًا، مضيفًا: "يظهر أن الجيل الجديد من المخرجين اتفق على أنه يتخلص منا".

وذكر أبو زهرة أنه تربى وسط عمالقة الفن في الشعر والغناء والرقص الشعبي، لكن الآن لا يرى أي مطرب أو شاعر على الساحة الفنية.

وتابع أنه يفكر حاليًا في اعتزال التمثيل لعدة أسباب، أهمها عدم عرض أعمال جديدة عليه، وثانيها الخوف من الإصابة بفيروس كورونا.

ووجه الفنان المصري رسالة إلى المنتجين قائلًا: "يوجد شخص اسمه عبدالرحمن أبو زهرة نفسه يأخد فرصة في بطولة عمل كوميدي"، مردفًا أنه ممثل كوميدي كبير كما يتعجب من حصره في أدوار تراجيدية.

كما كشف عن تفكيره في الذهاب إلى طبيب نفسي بسبب الاكتئاب الذي يعاني منه، وذلك بعدما فقد زوجته التي استمرت قصة حبهما لمدة 56 عامًا، مبينًا أن صدمة فقدانها كانت كبيرة جدًا عليه.

وشارك الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة خلال مسيرته الفنية التي استمرت أكثر من 60 عامًا في عدد كبير من الأعمال الفنية الناجحة، أبرزها مسلسلات "لن أعيش في جلباب أبي"، و"جحا المصري"، و"الملك فاروق"، وأفلام "الجزيرة" و"الحاسة السابعة"، وغيرها.

ونقلت صحيفة ”اليوم السابع“ المصرية عن الفنان قوله إنه يطالب المنتجين أن يلتفتوا للوجه الجديد "عبد الرحمن أبو زهرة"، ويسمحون له بالفرصة أن يعمل ممثلا ويكون ممثل صاعد على حد قوله، موضحاً أنه يحتاج للعمل خاصة أنه يستطيع أن يقدم جميع الأدوار.

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