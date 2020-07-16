مخيم افتراضي للأطفال في نادي دبي للسيدات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ينظم نادي دبي للسيدات مخيماً صيفياً افتراضياً للأطفال، اعتباراً من الأحد المقبل، ويستهدف البنات والأولاد الذين تراوح أعمارهم بين ستة و12 عاماً.

وتتضمن فعاليات المخيم، التي تقام عن بُعد عن طريق برنامج «زووم»، على باقة متنوّعة من الأنشطة التي تجذب الأطفال، وتقدم لهم مهارات جديدة، مثل الورش الفنية المبتكرة، حصص فن الطبخ الممتعة، تجارب الكيمياءالشيقة التي تجمع بين المرح والمعرفة، حصص النشاط والحماس التي تتضمن اللياقة البدينة وزومبا الأطفال، ونقش الحناء، إضافة إلى تعليم مهارات ممتعة في الرياضيات السريعة، وكذلك مهارات كرة القدم، وغيرها من الأنشطة للأطفال من الجنسين.

وقالت مديرة نادي دبي للسيدات بالإنابة، المها البستكي: «إن تنظيم المخيم يأتي في إطار حرص حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، على توفير نشاط صيفي متميز للأطفال يتناسب مع الأوضاع الحالية، ويقدم لهم مهارات وتجارب جديدة داخل بيوتهم، في ظل ظروف (كوفيد-19) الاستثنائية».

وأضافت البستكي: «إن نادي دبي للسيدات يعمل دائماً على توفيراحتياجات المرأة الاجتماعية والثقافية والرياضية والصحية والأسرية، من خلال تقديم نشاطات بمعايير عالية ضمن أرقى المرافق وأحدثها، التي تلائم الفئات العمرية المستهدفة في أجواء حماسية وترفيهية، تمكنهم من الاستمتاع بموسم الإجازة الصيفية». وأضافت: «هذه المرة وضعنا سلامة الأطفال وسعادتهم في مقدمة اعتباراتنا».

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