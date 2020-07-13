"فضل شاكر: "ذنب اللي خطا مغفور ... انا راجع وابي قدري

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أطلق الفنان فضل شاكر عمله الغنائي الذي حمل عنوان "وحشتوني" بأسلوب جديد ، حرص من خلاله شاكر أن يبرز أعلام الدول العربية، بالإضافة إلى ابرز المعالم في تلك الدول، كما تضمن الفيديو ظهوره على احد المسارح العربية، في رسالة منه الى جمهوره ومدى الشوق لهم، كما حرص الفنان فضل شاكر على إعادة توزيع العمل موسيقيا من جديد، حيث شارك فيه نخبه من اهم العازفين في الوطن العربي، والأغنية باللهجة الخليجية ، ومن انتاج الفنان فضل شاكر .

وتقول كلمات الأغنية "أنا غايب كثير ادري ، ولكني قريب اشعور ، واذا ضقتوا ترى صدري، يضيق وخاطره مكسور، وحشتوني كثر صبري، كثر ما فالسما من نور، وحشتوني وعلى خبري، انا واحشكم ومعذور ".

كما شكل مجمل هذا العمل رسائل سعى الفنان فضل شاكر إلى إرسالها ، بعذوبة صوته وبدموع الشوق وصدق الإحساس ، فجاء هذا المقطع بهذه الكلمات :

"انا يا راقيٍ ظهري ... ترى عالي عليك السور ... ترى كل من بغى كسري ... يطيح و ينكسر مقهور

وانا طيبي غلب شري ... وذنب اللي خطا مغفور ... انا راجع وابي قدري ... كبير فعين هالجمهور".

وتم إعادة إطلاق "وحشتوني "على القناة الرسمية للفنان فضل شاكر على اليوتيوب ، وعلى كافة الإذاعات والمنصات الإلكترونية ، ومواقع التواصل الاجتماعي.

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