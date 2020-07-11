سياحة_بلادنا.. مجموعة جميرا ترحّب بالعائدين إلى دبي في «بيتش هوتيل»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

ترحّب «مجموعة جميرا» بالزوار العائدين إلى دبي في فندق جميرا بيتش هوتيل، وجهتها العائلية الأصيلة، وأحد أبرز المعالم الأيقونية في دبي.

ويُعد الفندق واحداً من أشهر الفنادق العائلية في العالم، وفاز أخيراً بجائزة «الفندق الشاطئي المفضل» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب تصويت قراء مجلة «كوندي ناست ترافيلر الشرق الأوسط».

ويقدم «جميرا بيتش هوتيل» لزواره خدمة عصرية عالمية المستوى من فئة خمس نجوم وسط إطلالات بحرية مميزة، وأفضل تجارب تناول الطعام والترفيه العائلي بدءاً من أمس.

ولتعزيز مستويات السلامة وراحة بال النزلاء، حازت «فلل بيت البحر» و«جيه كلوب» و«شاطئ المرسى»، أخيراً، على ملصق الحماية وضمان الامتثال (Safeguard Label) من شركة «بيرو فيريتاس»، المزود العالمي الرائد في مجالات الاختبار والتفتيش وإصدار الشهادات. ويعمل الفريق حالياً عن كثب مع الشركة للحصول على الملصق لبقية مناطق الفندق.

وبهدف الترحيب بالزوار وتمكينهم من اغتنام أفضل مزايا الإقامة، يقدم «جميرا بيتش هوتيل» مجموعة عروض حصرية تشمل عرض «العطلة المثلى» الذي يتيح إمكانية تسجيل الوصول المبكر عند الظهر وتسجيل المغادرة المتأخر في الساعة الرابعة عصراً، ليضمن الزوار مزيداً من الوقت للاسترخاء بجانب المسابح التي يتم التحكم في درجة حرارتها، أو السير بمحاذاة الشاطئ الخاص الممتد على طول كيلومترين، أو ممارسة عدد من الألعاب المائية، ويشمل العرض وجبة إفطار مجانية يومياً. ويمكن للنزلاء الاستفادة من حسم 40% على أفضل سعر متاح أو اختيار حسم 30% على أفضل سعر متاح، بالإضافة إلى وجبة الغداء أو العشاء في واحد من مطاعم فنادق جميرا المميزة، بما فيها «روك فيش» و«كايتو» و«فرينش ريفيرا». وعلاوة عل ذلك، يمكن للزوار الحصول على أسعار مخفضة تصل حتى 540 درهماً لليلة الواحدة لدى الحجز ثلاث ليالٍ من خلال عرض «العطلة المثلى»، إذ تصبح الليلة الثالثة مجانية في إطار عرض «3 بسعر 2».

وسيجد الباحثون عن وجهة هادئة يقضون فيها أوقاتاً مفعمة بالراحة والاسترخاء ضالتهم في فلل بيت البحر التي تضم فيللاً ملكية بغرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم، والتي توفر للنزلاء تجربة ضيافة حصرية وتجمع بين الديكور الأنيق واللمسات الشرق أوسطية التقليدية والتصميم المعاصر، إضافة إلى الشرفات والمسابح الحصرية، لتشكل بذلك انعكاساً حقيقياً للفخامة والاسترخاء.

وفي إطار عرض «3 بسعر 2»، يمكن للزوار حجز فيلا ملكية بغرفة نوم واحدة من فيلات بيت البحر بسعر يبدأ من 1600 درهم لليلة للإقامة لمدة ثلاث ليالٍ حداً أدنى.

«وايلد وادي»

سيكون نزلاء «جميرا بيتش هوتيل» على مقربة من المغامرات المشوقة في «حديقة وايلد وادي المائية» التي تدعو عشاق المغامرات لتجربة منزلقاتها المائية الممتعة ومناطق الجذب الاستثنائية. وتتميز الحديقة بأرضيتها الحديثة المضادة للانزلاق، والتي توزع درجات الحرارة ليشعر الزوار بالراحة والهدوء، بينما يستمتعون بالأجواء الصيفية المنعشة. ويطبق «جميرا بيتش هوتيل» و«حديقة وايلد وادي المائية» أفضل الممارسات العالمية التي تمنح الأولوية لسلامة الزائرين. وهما حالياً بصدد الحصول على ملصق الحماية وضمان الامتثال (Safeguard Label) من «بيرو فيريتاس»، لينضما بذلك إلى فنادق جميرا التي حازت أخيراً ملصق المزود العالمي الرائد في مجالات الاختبار والتفتيش وإصدار الشهادات.

بسمة على وجوه الأطفال

يوفر الفندق أنشطة مناسبة لجميع أفراد العائلة، ويشمل ذلك مجموعة من الأنشطة والمناطق التي سترسم البسمة على وجوه الأطفال. ويضم الفندق نادي كيدز الذي يضم صالة ألعاب رياضية على هيئة غابة مكونة من ثلاثة طوابق؛ وترامبولين؛ ومنطقة ألعاب تفاعلية ومنطقة ألعاب مائية خارجية. ويوفر النادي للزوار الصغار كل الأنشطة.

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