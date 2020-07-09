مفاجآت صيف دبي.. 7 أسابيع حافلة بالتجارب الفريدة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق اليوم النسخة الـ23 من مفاجآت صيف دبي، لتقدم سبعة أسابيع من التخفيضات والعروض الترويجية المتنوّعة في معظم مراكز التسوّق والوجهات الترفيهية في دبي حتى 29 أغسطس المقبل.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «تقدم مفاجآت صيف دبي سنوياً للمتسوّقين داخل دولة الإمارات وخارجها تجربة مذهلة ومليئة بالعروض الترويجية والسحوبات والفعاليات والتجارب الفريدة. كما يحظى الحدث بمكانة خاصة لدى سكان دبي وزوّارها، إذ نجح في تعزيز مكانته كإحدى أهم الفعاليات المرتقبة في دبي، إضافة إلى الحيوية التي يضفيها على كل أنحاء المدينة سنوياً، ليقدم للعائلات والأصدقاء من الزوّار والمقيمين موسماً صيفياً ممتعاً».

وتستضيف دبي أكثر من 30 شخصية مؤثرة في منصّات التواصل الاجتماعي، تجوب مراكز التسوّق، بحثاً عن العروض الترويجية على المنتجات المختلفة، بما في ذلك الملابس والأدوات المنزلية والإكسسوارات وأدوات التجميل، إذ سيعرضون أفضل الصفقات للعام الجاري. ويمكن لمحبي التسوّق متابعة هذه الشخصيات على منصّات التواصل الاجتماعي، للاطلاع على أفضل العروض الترويجية التي تقدمها دبي خلال فترة المهرجان.

في الهواء الطلق

تستضيف «ذا بوينت»، الوجهة الرائدة لتجارب الطعام والتسوّق في الهواء الطلق بجزيرة النخلة جميرا، التي تتميز بإطلالات مميزة على فندق «أتلانتس»، ثلاث أمسيات من الألعاب النارية وعروض الطعام، ضمن مجموعة من أشهر مطاعمها، إذ تتزيّن السماء بعروض الألعاب النارية يومياً في الساعة 8:30 مساءً ابتداءً من يوم 16 حتى 18 يوليو الجاري.

أما زوّار «نخيل مول» في جزيرة النخلة جميرا، فيمكنهم الاستمتاع بعروض فنية مميزة أثناء رحلة التسوّق، إذ يستضيف المركز مجموعة من أفضل المواهب العالمية في معرض «دريمز»، الذي يقام بالتعاون مع مؤسسة السركال الثقافية.

ويمكن للمتسوّقين من العائلات الاستمتاع بسوق «رايب» المؤقت في «نخيل مول» مع تشكيلة من المنتجات المحلية، خلال أيام الجمعة والسبت خلال الحدث، إذ سينطلق السوق من الساعة 10 صباحاً حتى السابعة مساءً خلال أيام عطلة نهاية الأسبوع، إذ سيقدم منتجات من نحو 20 شركة صغيرة ومتوسطة محلية تشمل الأزياء والمعروضات الفنية والمجوهرات والمستلزمات المنزلية والأغذية، وغيرها الكثير.

ويخص حدث المفاجآت الأطفال من كل الأعمار بالعديد من العروض الترفيهية المباشرة عند زيارتهم لأشهر مراكز التسوّق في دبي، إذ تجتمع العديد من المواهب لتقدم باقة من الألعاب والأغاني والعروض الكوميدية.

يوغا ولعبة محبوبة

تشكل فعالية «يوغا على قمة البرج» خياراً مثالياً لعشاق اللياقة البدنية والمرتفعات، إذ يمكنهم الاستمتاع بجلسة تدريب مميزة على منصّة «آت ذا توب» في برج خليفة. وتتيح الفعالية - التي تنظم ثلاث مرات أسبوعياً لنحو 24 شخصاً من عشاق اليوغا - الاستمتاع بإطلالات الصباح الباكر بدءاً من الساعة السابعة صباحاً.

وستعود لعبة Yalla DSS المحبوبة خلال هذه الدورة من مفاجآت صيف دبي، بحُلة جديدة لتتيح لللاعبين إتمام ثلاثة تحديات تحمل روح دبي عبر الإنترنت، أو بزيارة أحد المواقع التي صممت خصيصاً لهذه الفعالية في كل من (مول الإمارات وسيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر مردف ودبي أوتليت مول ونخيل مول وابن بطوطة مول ميركاتو مول ودبي فستيفال سيتي).

وستستمر الفعالية من 16 يوليو الجاري حتى 29 أغسطس المقبل، إذ يمكن للاعبين الفوز بقسائم للتسوّق، لكل مرحلة يستكملونها. وسيشارك «مدهش» هذا العام ويساعد المتسابقين على اجتياز التحديات الصعبة والفوز بجوائز رائعة.

عروض ترويجية

يمكن لزوّار المراكز التجارية، اليوم، الاستمتاع بتخفيضات لمدة 12 ساعة، من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 10 ليلاً في جميع مراكز التسوّق في «مجموعة الفطيم» في دبي. يمكن أيضاً للزوّار الحصول على تخفيضات تراوح بين 25 و90% على مجموعة من المنتجات، إذ سيحصل الزوّار الذي ينفقون 300 درهم على سحب للفوز بمليون نقطة من برنامج المكافآت شير خلال 12 ساعة، يمكن إنفاقها في مراكز التسوّق في «مجموعة الفطيم».

كما تعود المفاجآت اليومية خلال الدورة الجديدة لمفاجآت صيف دبي، لتقدم مجموعة كبيرة من العروض التي تستمر ليوم واحد في كبرى المتاجر في المراكز التجارية في دبي. وسيعلن عن اسم المتجر قبل 24 ساعة، وسيكون العرض متاحاً لمرة واحدة يومياً.

وسيتيح «سوق فستيفال» في دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا للزوّار الحصول على تخفيضات تراوح بين 50 و90% على مجموعة كبيرة من المنتجات.

عروض الإقامة

خلال مفاجآت صيف دبي، ستقدم مجموعة من أشهر الفنادق والوجهات الفاخرة تجارب إقامة بأسعار مدروسة، إضافة إلى باقة من العروض على الغرف، بما في ذلك باقات المأكولات والمشروبات وعروض السبا والتجارب العائلية الممتعة.

مأكولات

يمكن لعشاق الطهو تنمية مهاراتهم، من خلال جلسات تعليم الطهو، التي تقدمها نخبة من أفضل الطهاة في دبي، إذ تبدأ جلسات تعليم الطهو في سلسلة من 10 دروس خلال الشهر الجاري، لتتيح للطهاة المبتدئين فرصة مثالية للاستفادة من أفضل الخبرات في هذا المجال.

«الحدث» يحظى بمكانة خاصة لدى سكان دبي وزوّارها.

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شخصية مؤثرة في منصّات التواصل تجوب مراكز التسوّق، بحثاً عن العروض الترويجية على المنتجات المختلفة.

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