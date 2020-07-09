حديقة أم الإمارات تردّ الجميل لأبطال خط الدفاع الأول

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بعد أن أعادت فتح أبوابها أمام الزوّار من جديد، أعلنت حديقة أم الإمارات عن تقديمها دخولاً مجانياً لجميع العاملين في القطاع الصحي في دولة الإمارات حتى نهاية العام الجاري، وذلك كبادرة لردّ الجميل للجهود العظيمة التي بذلها عاملون خط الدفاع الأول، في ظل مواجهة جائحة فيروس «كوفيد-19»، لضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع.

ويمكن للعاملين في قطاع الرعاية الصحية الاستفادة من دخول مجاني يصل حتى 10 مرات إلى الحديقة حتى نهاية العام الجاري.

وبالتعاون والتنسيق مع إدارة الحديقة، ستقدم عدد من المطاعم والمقاهي في الحديقة خصماً 25% للعاملين في القطاع الصحي.

وقالت مديرة الاتصال المؤسسي لدى حديقة أم الإمارات، رشا قبلاوي: «نحن في الحديقة ممتنون لأبطال خط الدفاع الأول في دولة الإمارات، ممن عملوا دون كلل، وقدموا كثيراً من التضحيات لحماية جميع أفراد المجتمع، خلال هذه الأزمة».

وأضافت: «الظروف الاستثنائية التي مررنا بها أثبتت أهمية أن نقف جميعاً صفاً واحداً، وما نقدمه اليوم ما هو إلا بادرة رمزية للتعبير عن شكرنا وامتناننا لأبطال خط الدفاع الأول».

ويستفيد من عرض الدخول المجاني والخصومات المقدمة كل أفراد الأطقم الطبية والتمريضية المسجلة في دولة الإمارات، إذ يمكنهم الاستفادة من الدخول المجاني للحديقة، عبر إبراز إثبات شخصي يؤكد عملهم في القطاع الصحي لأحد أفراد أمن الحديقة على البوابة الرئيسة، ولأحد العاملين في المطاعم للاستفادة من الخصم.

وتتربع حديقة أم الإمارات في قلب العاصمة أبوظبي، لتكون الوجهة الخضراء الأضخم على مستوى المدينة، التي تجمع أفراد المجتمع في أجواء عائلية مميزة، لتقدم لهم باقة من الفعاليات والأحداث المميزة وفرص للاستكشاف والتعلم، من خلال أنشطة ترفيهية ومأكولات متنوّعة ترضي جميع الأذواق، خلال استمتاعهم بالهواء الطلق. وتفتح حديقة أم الإمارات أبوابها للزوّار على مدار أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحاً حتى منتصف الليل.

رشا قبلاوي:

«أبطال خط الدفاع الأول عملوا دون كلل، وقدموا كثيراً من التضحيات، لحماية جميع أفراد المجتمع، خلال هذه الأزمة».

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