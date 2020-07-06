«هذه دبي» يواكب نبض الحياة في المدينة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بالتزامن مع عودة الحياة إلى مختلف الأنشطة بالإمارة، أطلق تلفزيون دبي بقنواته المتعددة البرنامج الجديد «هذه دبي»، الذي يسلط الضوء على الفعاليات التي تتزين بها المدينة، استعداداً لـ«مفاجآت صيف دبي» 2020.

ويستضيف البرنامج مسؤولين وجمهوراً لمواكبة نبض الحياة في المدينة، بالإضافة إلى إبراز الوجه الحضاري والإنساني، والنهضة الاقتصادية والحضارية التي تشهدها دبي وبقية إمارات الدولة.

وتضمنت الحلقة الأولى، التي قدمها كل من ليلى المقبالي وإبراهيم استادي، من «مول الإمارات»، على مدار ساعة، مجموعة من الفقرات واللقاءات المباشرة مع عدد من المسؤولين حول عودة الفعاليات بعد مرحلة تخطي التحديات، إذ تم عرض مقطع مصور حول عودة استقبال شواطئ دبي لزوارها مجدداً مع تصدرها للقوائم العالمية، كونها وجهة سياحية مهمة، في ظل تقرير منصة «ديلي موشن» الموثوقة.

وقال مدير الحملات الترويجية والسحوبات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عبدالله الأميري، إن «مفاجآت صيف دبي» 2020، التي تنطلق في التاسع من الشهر الجاري وتتواصل حتى 29 أغسطس المقبل، ستكون حافلة بالتخفيضات الكبرى والجوائز المقدمة من اليوم الأول، وأشار الأميري، الذي حلّ ضيفاً على الحلقة الأولى من «هذه دبي»، إلى اختلاف مهرجان هذا العام من ناحية عدد الفعاليات والمفاجآت المرافقة، كذلك الجوائز التي تتضمن عدداً من السيارات والمبالغ المجزية، علاوة على 200 ألف درهم عيدية ستقدم إلى 50 فائزاً (لكل واحد 4000 درهم)، ضمن فعالية «العيد في دبي»، وصولاً إلى ختام المهرجان بفعالية «العودة إلى المدارس» ورصد جائزة 100 ألف درهم، بالإضافة إلى عروض المطاعم وباقات الإقامة في الفنادق، وغيرها من الجوائز المقدمة من الرعاة الرسميين. وتوقف الأميري عند «عالم مدهش» الافتراضي عن طريق «أونلاين» من خلال ابتكار جديد لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، لمنظومة إلكترونية تنقل الجمهور إلى مختلف الفعاليات والمناطق الترفيهية والمباني والمنتزهات الموجودة في دبي، كذلك ابتكار آليات وطرق جديدة للسحوبات الخاصة بالفعاليات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية وخطوات التسجيل عبر «أونلاين».

كما استضافت الحلقة الأولى من برنامج «هذه دبي»، المدير التنفيذي في «مول الإمارات»، حسين موسى، الذي سلط الضوء على الإجراءات الاحترازية، والاستعدادات لموسم جديد من «مفاجآت صيف دبي»، والتعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص، ضمن معايير جديدة ابتكرت لخدمة الجميع في ظل الوعي الذي أبداه الجمهور.

يبث برنامج «هذه دبي» على مدار الأسبوع، على شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي، ابتداء من الساعة التاسعة مساء.

عبدالله الأميري:

• «(مفاجآت صيف دبي) حافلة بالتخفيضات والجوائز من اليوم الأول».

• البرنامج يُبثّ على مدار الأسبوع، على شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي.

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