طبيب أردني يحصل على أعلى علامة في العالم بـ”امتحان المزاولة” في أمريكا

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

حصل طبيب أردني على أعلى علامة في العالم، في امتحان مزاولة الطب الجزء الأول بالولايات المتحدة الأميركية.

وحصل الدكتور راكان راضي، خريج الجامعة الأردنية على علامة 277، مخترقاً الرسم البياني للدرجات، ليحقق بذلك أعلى علامة في العالم، حيث يتنافس في هذا الامتحان أطباء من كل أنحاء العالم للحصول على ترخيص للعمل والاختصاص داخل أميركا، محققاً بذلك رقما عالميا مميزا.

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