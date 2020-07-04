سياحة_بلادنا.. دبا الفجيرة.. هواء نقي ورياضة ورفاهية على شاطئ واحد

تتفرّد إمارة الفجيرة بموقعها على ساحل المحيط الهندي اللؤلؤي، لتكون وجهة استثنائية زاخرة بمزايا تجعل زائرها يغوص في عالم الفجيرة الفريد. ويستمتع بنسمة منعشة وتنشّق هواء نقي، تحت السماء الزرقاء الصافية التي تعلو مياه المحيط المتلألئة، فيما تتراقص سعف أشجار النخيل لترسم لوحة رائعة من لوحات الفجيرة التي تُعرف أيضاً باسم «لؤلؤة الإمارات». ووسط المواقع التاريخية التي تكمّلها المناظر الطبيعية الخلّابة، عليك أن لا تنسى آلة التصوير لالتقاط هذه المشاهد وتخليدها في صور تبقى ذكرى جميلة إلى الأبد. وتعتبر مدينة دبا الفجيرة ثاني أكبر مدينة في إمارة الفجيرة، وتبعد عن مدينة الفجيرة نحو 70 كيلومتراً، وهي من المدن السياحية التي امتزجت فيها مقومات السياحة القديمة والحديثة، حيث لها تاريخ عريق منذ القدم، وهذه الشهرة جاءت من موقعها الاستراتيجي.

أفضل الشواطئ

تعد الشواطئ من معالم الفجيرة السياحية الأهم، حيث تمتد الإمارة لمسافة طويلة على ساحل عُمان موفرة بذلك مجموعة رائعة من الشواطئ التي تعد متنفساً لأهل البلد ولزوّار الفجيرة، وفي ما يلي أفضل هذه الشواطئ التي يمكنك زيارتها خلال موسم الصيف:

شاطئ صمبريد

واحد من أجمل شواطئ الفجيرة هو شاطئ صمبريد Sambraid Beach الذي يقع في منطقة دبا وتحدّه الجبال والأشجار الاستوائية، ويعد شاطئ صمبريد من المتنزهات العائلية الرائعة، حيث يمكن للعائلة الاستمتاع بالسباحة في مياه البحر الصافية، أو الاسترخاء على الرمال الناعمة لشاطئ صمبريد. كما تفضل الكثير من العائلات إحضار أدوات الشوي والقيام بحفلة شواء لا تُنسى على الشاطئ الساحر.

شاطئ ساندي

شاطئ ساندي Sandy Beach واحد من أروع شواطئ الفجيرة التي تتميز بالمياه الزرقاء الرائعة، كما تتميز المنطقة بكونها مُحاطة بالجبال حتى إن بعض الجبال يقع داخل مياه البحر موفراً مناظر طبيعية غاية في الجمال. ويتبع شاطئ ساندي فندق ساندي بيتش ريزورت، وهو من الشواطئ العائلية الرائعة، حيث يمكن للعائلة الاستمتاع بالسباحة في مياه البحر المميزة، أو الاسترخاء على الشاطئ والاستمتاع بالمنظر البديع، كما يمكن للزوّار الاستمتاع بممارسة عدد من الرياضات المائية المُحببة، مثل ركوب الأمواج والتجديف.

شاطئ دبا

يعد شاطئ دبا Dibba Beach الأشهر بين جميع شواطئ الفجيرة لما يتمتع به من مواصفات رائعة جعلته مقصداً للعديد من زوّار الإمارة، ويبلغ طول شاطئ دبا نحو 1500 متر، وهو شاطئ صخري تم تزويده بالمساحات الخضراء والأشجار. ويلجأ الزوّار إلى شاطئ دبا من أجل الاسترخاء والهدوء، خصوصاً أن المسطحات الخضراء الممتدة على طوله تعزز من جمال المشهد وتُعطي فرصة أكبر للزوّار للاسترخاء.

وهناك المنتجعات الواسعة والفنادق المرتفعة والشاليهات التي تتنافس في تقديم أفضل الخدمات، وتوفير الغرف التي تتناسب مع جميع الفئات وبمختلف الأسعار، وبالإضافة إلى الخدمات الأساسية تقدم الفنادق والمنتجعات وسائل الترفيه المختلفة، مثل مراكز للغوص وملاعب للغولف، بالإضافة الى الدراجات المائية والألعاب المائية للأطفال. وتقوم هذه الفنادق والمنتجعات بتنظيم رحلات صيد للزوار ليستمتعوا بهدوء المياه في منطقة دبا، وتوفر مراكز الغوص مدربين لتعليم السيّاح هذه الهواية.

منتجع إنتركونتيننتال

يتطلّع منتجع إنتركونتيننتال الفجيرة، سواء كنت في زيارة عمل أو في رحلة سياحة أو استجمام، لتقديم أفضل تفاصيل تحتاج إليها في زيارتك أو خطط رحلتك، واطْلاعك على معلومات حصرية بشأن أفضل طريقة لاستكشاف روائع هذه المدينة الساحرة، ناهيك عن تلبية طلبات عديدة أخرى. وسيكون فريق خدمة النزلاء جاهزاً دائماً وعلى أهبة الاستعداد لتلبية مجموعة واسعة من طلباتك كي يضمن لك بقدر المستطاع إقامة مريحة واستثنائية. كما يمنح فريق الكونسيرج فرصاً حصرية لزيارة مواقع متنوعة واختبار تجارب فريدة، ما يتيح لك استكشاف جانب مختلف من الفجيرة، قلّما يتسنى للسياح رؤيته. كما يقدم المنتجع مرافق تحاكي جميع الأذواق، مثل الحمام العلاجي «أُو سْبا» من «لوكسيتان»، أربعة مسابح بدرجات حرارة مكيفة وشاطئ خاص، إضافة الى ردهة التسوق ورياضات مائية متنوعة.

ويضمّ منتجع إنتركونتيننتال الفجيرة غرفاً فندقية عصرية، بما في ذلك 38 جناحاً، تمزج بين الرفاهية والراحة في آنٍ. وتشمل «مجموعة الأجنحة الفندقية» أيضاً الجناح الرئاسي الفاخر.

نكهات عالمية

يقدم مطبخ دريفت في منتجع إنتركونتيننتال الفجيرة المأكولات البحرية الطازجة، مطبوخة على شواية جوسبر الفريدة لتجربة طهي لا تنسى. وتم تصميم مطبخ دريفت للمأكولات البحرية بشكل مثالي من قبل مايسترو الطهي. ويتيح لك اختيار المقاعد الداخلية أو الخارجية والجلسات المميزة حول حفر النار لتناول العشاء على المياه الزرقاء التي تصطدم برمال شاطئ العقة الخلاب، كما يقوم موظفو المنتجع بإبراز مهاراتهم الموسيقية يوم الجمعة والسبت والأحد. ويعتبر مطعم ناما العالمي هو الرائد الذي يجمع بين كمال الطهي وأفضل المكونات من جميع أنحاء العالم. ويسمح التراس الخارجي للضيوف بتناول العشاء أثناء الاستمتاع بإطلالات بانورامية خلابة على المحيط الهندي.

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