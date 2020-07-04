سياحة_بلادنا.. «هيلتون رأس الخيمة».. عروض مميّزة لفصل الصيف

كشف منتجع وسبا هيلتون رأس الخيمة عن إطلاق عروض الإجازة المحلية القصيرة للإقامة بين 7 يونيو و31 أغسطس، ليتيح لزواره فرصة الاستمتاع بوجهة صيفية فاخرة وسط أجواء الضيافة الأصيلة، ورفاهية علاجات السبا التي تبعث على الاسترخاء، ومواضع الجذب الفريدة والتجارب الثقافية الغنية والشواطئ الخلابة. ويمكن للضيوف التوجه إلى هذه الإمارة الجميلة لقضاء أجمل الأوقات بصحبة العائلة والأصدقاء وسط الإطلالات الساحرة، بأسعار تبدأ من 890 درهماً لليلة الواحدة. كما يتاح للضيوف الاختيار بين الغرف المريحة والأجنحة المزدوجة والفيلات الخاصة للاستمتاع بأجواء دافئة أثناء إجازاتهم القصيرة. وتشمل كل عروض الإقامة مائدة فطور شهية يومية مع إمكانية الدخول إلى المرافق الفاخرة، بما في ذلك أحواض غطس متعددة وحوض سباحة خاص ممتد على طول كيلومترين، وشاطئ برمال بيضاء وجناح رياضي متطور، فضلاً عن الاستمتاع بأشهى أطباق المطابخ العالمية في مطاعم المنتجع. وللارتقاء بتجارب العطلة الصيفية، يمكن لكل الضيوف ممن يحجزون إقامة لمدة ثلاث ليالٍ الحصول على تذكرتين مجانيتين للاستمتاع بأنشطة مزرعة لآلئ السويدي أو التجارب الحماسية في قمة جبل جيس. كما يحصل الضيوف المقيمون في الفندق لمدة ثلاث ليال أو أكثر على فرصة الدخول في سحب أسبوعي تنظمه هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة للفوز بعدد من الجوائز القيّمة، ومنها سيارة مرسيدس بنز الفئة سي موديل عام 2020 الجديدة كجائزة كبرى.

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