قصة طالب متحرش تتحول الى قضية رأي عام في مصر

المصدر: متابعة الامارات اليوم

تحولت قصة طالب في احدى الجامعات المصرية، متهم بالتحرش بعشرات الطالبات، إلى قضية رأي عام في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي. وتصدرهاشتاج يتناول القصة قائمة الأكثر تداولًا على تريند مصر بمواقع التواصل الاجتماعي، و تزعم القصة التي تناولتها مئات التغريدات، تورط الطالب فى أعمال مخلة بالآداب مع عشرات الطالبات، بعد ابتزازهن بطرق مختلفة، وأشارت التغريديات التي تناولتها الصحف المصرية على نطاق واسع منها " اليوم السابع"، و"المصري اليوم"، أن عدد الفتيات المتضررات من أفعال الطالب يتجاوز ال 50 طالبة، وفي رواية أخرى، أشار مغردون إلى أن ضحايا الطالب، تجاوز عددهن 100، وتشير الاتهامات أن الطلب يقوم بالابتزاز والتهديد ونشرت فتيات شهادات صادمة على "تويتر"، أكدن فيها الأمر.

وفيما لم يتم التحقق من صحة جميع هذه الروايات التي تشير إلى تورط الشاب في الاتهامات المنسوبة إليه، كانت ردود الفعل الغاضبة عبر هاشتاج،تطالب بإنزال أقصى العقوبات على الشاب في حال ثبوت التهم المنسوبة إليه.

وسارعت الجامعة التي قيل ان الطالب ينتمي إليها إلى نفي كون المتهم من طلابها، مشيرة إلى أنه لم يتخرج فيها، ولاتربطهم به اي علاقة.

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