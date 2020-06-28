162 ألف دولار لحذاء صنعه مؤسِّس «نايكي»

المصدر: نيويورك - د.ب.أ

بيع حذاء رياضي أبيض اللون، صنعه يدوياً المؤسس المشارك لشركة «نايكي» الأميركية للأدوات الرياضية، بيل باورمان، في مطلع السبعينات، بسعر 162 ألفاً و500 دولار، وذلك في مزاد أقيم في نيويورك، حسب ما ذكرت دار مزادات سوثبي، أول من أمس. وكان باورمان مدرباً لسباقات المضمار في جامعة أوريغون، عندما أنتج أحذية «وافل سبايك» لعدائه جون مايز. وتجاوز السعر النهائي، الذي دفعه مشترٍ مجهول، السعر التقديري الأولي الذي حددته «دار سوثبي» عند 150 ألف دولار.

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