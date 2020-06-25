جهود طبية لإنقاذ حياة الفنان عبد الله مشرف.. الحالة حرجة

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

يحاول أطباء في مصر منذ الصباح، إنقاذ حياة الفنان عبد الله مشرف، بعد دخوله أحد المستشفيات بصورة عاجلة، بسبب تعرضة لجلطة بالمخ فجر اليوم الخميس، وبحسب المصادر يبدو أنه في "حالة صحية حرجة جدا". وأضافت المصادر ان الفنان داخل الرعاية المركزة لمحاولة إنقاذه، بحسب موقع صحيفة "اليوم السابع". وتفاعل الآلاف من فنان وجمهور مع هذا الخبر المحزن لفنان محبوب، داعين له بالشفاء، وتجاوز هذه المحنة.

قدم الفنان عبد الله مشرف، أول أدواره في السينما من خلال فيلم "التخشيبة"، وعمل في مسرح الفنان محمد صبحي، الذي شاركه في بطولة العديد من المسرحيات منها " الهجمي، وجهة نظر، أنت حر، وتخاريف، كارمن، لعبة الست".

ومن أهم الأعمال التلفزيونية التي قدمها ، "أولاد الشوارع، العمة نور، على هامش السيرة، يوميات ونيس، زيزينيا، فارس بلا جواد،". وفي السينما: "عمر وسلمى، فيلم بوبوس، البلياتشو، حين ميسرة، هي فوضي اريد خلعًا، العيال هربت" وغيرها.

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