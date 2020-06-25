«التثاؤب والبلع» يخلصان من ضغط الأذن في الطائرة

المصدر: برلين - د.ب.أ

أفادت الرابطة الألمانية، لأطباء الأنف والأذن والحنجرة، بأن السبب في معاناة ضغط على الأذن أثناء السفر بالطائرة، يرجع لانضغاط طبلة الأذن إلى الداخل، بفعل انخفاض الضغط بالأذن الداخلية، والذي ينجم عن ارتفاع الضغط بالبيئة المحيطة، أثناء الهبوط مثلاً. وأضافت أنه يمكن مواجهة المشكلة، من خلال التثاؤب والبلع. وبالنسبة للصغار، ينصح بمواصلة تناول المشروبات أثناء هبوط الطائرة؛ إذ يساعد البلع المستمر على معادلة الضغط.

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