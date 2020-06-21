بوب ديلان يطلق ألبومه الأول منذ 8 سنوات

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

أصدر أسطورة موسيقى الفولك الروك الأميركي بوب ديلان ألبومه الأول منذ ثماني سنوات، أول من أمس، بعنوان «راف آند راودي ويز».

ويضم ألبوم ديلان الـ39 الذي يأتي بعد 58 عاماً من إطلاق أول ألبوم له، أغنية مدتها 17 دقيقة حول اغتيال جون إف كينيدي، بالإضافة إلى أغنية تكريمية لمغني البلوز الأميركي جيمي ريد.

والألبوم الجديد هو أول مجموعة لديلان الحائز جائزة نوبل منذ ألبوم «تامبست» عام 2012، علماً بأنه أصدر عدداً من الألبومات التي تضم أغنيات سابقة بعده.

وعندما سئل خلال مقابلة مع «نيويورك تايمز»، وهي الأولى بعد نيله جائزة نوبل للآداب عام 2016، عن كلمات أغنية «آي كونتين مالتيتيودز» التي يتضمنها الألبوم، قال «أفكر في موت الجنس البشري. الرحلة الغريبة الطويلة للقرد العاري».

وأضاف «حياة الجميع عابرة. كل إنسان، بغض النظر عن مدى قوته وجبروته، يكون ضعيفاً عندما يتعلق الأمر بالموت. أفكر في ذلك بشكل عام وليس بطريقة شخصية».

ويستشهد ديلان في هذه الأغنية بإنديانا جونز وآن فرانك ورولينغ ستونز في المقطع نفسه. وفي أغنية «موردر موست فاول» التي أطلقت لأول مرة في مارس الماضي يتكلم عن عملية اغتيال الرئيس كينيدي في دالاس أثناء وصف تطور الثقافة المضادة في ستينات القرن الماضي.

كما يذكر ديلان الذي تناولت بعض أغانيه في الستينات والسبعينات وحشية الشرطة والعنصرية مثل «هوريكن» مذبحة تالسا عام 1921.

ورغم تقدمه في السن ظل ديلان الذي منح وسام الحرية الرئاسي من باراك أوباما عام 2012، يقوم بجولات منتظمة دون توقف تقريباً طوال العقود الثلاثة الماضية.

أغنية تكريمية لمغني البلوز الأميركي جيمي ريد.

39

رقم الألبوم في مسيرة أسطورة الموسيقى الأميركية.

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